На Белгородщине из полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ. Фото

В Белгородской области страны-агрессора России сбежала группа бывших зэков, которые подписали контракты с минобороны и готовились отправляться на войну в Украину. Оккупанты сбежали с полигона в Корочанском районе.

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Об этом пишут российские пропагандистские издания. РосСМИ сообщили, что в Шебекино в отделения полиции поступила ориентировка на сбежавших заключенных.

В ориентировках сказано, что двое из них сидели за убийство, трое – за нанесение тяжких телесных, третий – за незаконное лишение свободы. Остальные – по более мягким статьям.

Сбежавших зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Пропагандисты также пишут, что побег с полигона оккупанты совершили 26 и 27 июля. По предварительным данным, зэки могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

Ранее сообщалось, что в российской Махачкале силовики государства-агрессора убили 48-летнего военнослужащего-участника "СВО" Ахмеда Джабраилова. В последние минуты своей жизни оккупант подвергся пыткам: полицейские избивали, применяли шокер и буквально прыгали по нему.

Также в РФ против руководства 6-й мотострелковой дивизии оккупантов возбудили уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Именно так командиры захватчиков обращались с подчиненными из числа тех, кто "нарушал военную дисциплину и отказывался выполнять приказы".

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизация в России не прекращается, она продолжает проводиться в скрытом формате. Призыв идет каждый месяц – за это время россияне пытаются рекрутировать около 30 тысяч новобранцев взамен оккупантам, которых уничтожают наши Силы обороны.

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