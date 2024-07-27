В России полицейские забили до смерти 'героя войны' в Украине: наступали на ноги и пытали электрошокером

В российской Махачкале силовики государства-агрессора убили 48-летнего военнослужащего-участника "СВО" Ахмеда Джабраилова. В последние минуты своей жизни оккупант подвергся пыткам: полицейские избивали, применяли шокер и буквально прыгали по нему.

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Об этом свидетельствуют кадры из камеры наблюдения, опубликованные правозащитным Telegram-каналом команды Владимира Осечкина Gulagu.net. Сообщается, что россиянин был задержан 9 июля у него дома на проспекте Расула Гамзатова.

Местные паблики сообщали, что мужчина вел себя неадекватно. Он даже не узнавал свою мать. Прохожие вызвали полицию, когда военный преступник в состоянии наркотического опьянения бегал с ножом по крышам. Во время задержания он сопротивлялся. Оккупанта доставили в дежурную часть полицейского участка.

Камера не записывала звук, но на изображении видно, что с задержанным находились два сотрудника. Время от времени в кабинет входили другие люди. Как говорится в сообщении, все указывало на то, что Джабраилов плохо чувствовал себя – он сполз с сидений и лежал на полу. Полицейские попытались напоить его водой.

Время записи указывает, что задержанный был заведен в кабинет в 18:04, а уже в 18:11 один из сотрудников навалился на него коленом. Когда тот начал сопротивляться, его начали держать уже четыре человека. Двое коленями стояли у него на спине, пока другие наступали на ноги и били Джабраилова электрошокером. В какой-то момент один из силовиков буквально начал прыгать на задержанном. Уже в 18:16 россиянин перестал подавать признаки жизни.

В 18:21 в кабинет пришли медики, которые констатировали смерть задержанного. Правозащитники убеждены, что это повод для возбуждения уголовного дела по ч.5 ст. 286 УК РФ в связи с пытками, в результате которых погиб человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России возбуждено уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Именно так командиры оккупантов обращались с подчиненными, кто "нарушал военную дисциплину и отказывался выполнять приказы".

– Мобилизация в России не прекращается, она продолжает проводиться в скрытом формате. Призыв идет каждый месяц – за это время россияне пытаются рекрутировать около 30 тысяч новобранцев взамен оккупантам, которых уничтожают наши Силы обороны.

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