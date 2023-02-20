''Мы воюем не против украинцев'': мать троих сыновей рассказала о мифических нацистах и заявила, что Россия должна покончить с Америкой. Видео

Гражданка страны-агрессора РФ, которая уже потеряла за время войны против Украины одного сына, выдала ряд "оправданий" российской агрессии. Она заявила, что Россия воюет не с украинцами, а с США, а также с "бандеровцами и неонацистами".

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Последние якобы восемь лет "мучали Луганск и Донецк". Об этом россиянка рассказала в ролике, который опубликовала в своем TikTok-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина, которая родила троих детей, считает, что война будет длиться еще долго, так что ее младшие сыновья, которым сейчас 15 и 18 лет, тоже успеют стать пушечным мясом, пойдя по стопам своего 19-летнего брата, который уже был ликвидирован Силами обороны Украины.

"Есть такая профессия – родину защищать...если мы сейчас не остановим это долбанное НАТО, эти войска будут на наших землях, у нас здесь – в Орле, в Брянске, в Ростове! И тогда наши дочери будут страдать, у нас здесь будут концлагеря", – кричала россиянка.

Она осудила тех россиян, которые не поддерживают войну и призывают выходить на митинги против власти РФ.

Женщина заявила, что агрессия РФ против Украины была "вынужденной", но в то же время, по ее словам, войну начала не Россия, но заканчивать ее придется именно ей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна россиянка, заявила что отправит на гибель в войне в Украине всех своих четверых сыновей, ни капли не жалея об этом, ведь поступит так ради родины. Себе она планирует родить еще детей.

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