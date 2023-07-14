В ФБ продолжается ругань между хорошими (кроме шуток, действительно, в основном неплохими) русскими по поводу их личной и коллективной вины за российские преступления в Украине.

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Для меня очевидна моя собственная ответственность за происходящее и коллективная вина моего (50+) поколения российской политизированной интеллигенции, активно принимавшей участие в общественной жизни страны, начиная с горбачевской перестройки и ельцинских реформ. Кстати, к этой же среде принадлежит и большинство спорящих.

Друзья, мы всё бездарно прое... Перестройка дала нам шанс, а мы его тупо профукали в погоне за успехом, деньгами и иллюзиями.

Шульгин гововорил, что Белое движение начали почти святые, а закончили почти разбойники. Демократическое движение в России во время перестройки начали искренние идеалисты-бессеребреники, в 90-е они превратились, как минимум, в сотрудников и партнёров разбойников, а недавно опять вошли в образ почти святых-идеалистов в изгнании и, в большинстве, уверены, что такими были всегда.

История постперестроечной либеральной интеллигенции - это история гнилых компромиссов, за которыми стояли по преимуществу корыстные интересы. Это компромисс с перекрасившейся коммуно-чекистской номенклатурой; работа на олигархов-разбойников: Гусинского, Березовского, Чубайса, Фридмана и т.п.; поддержка кровавого октября 93; продолжавшееся и после начала Первой чеченской войны сотрудничество с властью; попытка выдать коррупционный распил собственности за приватизацию; превращение выборов с помощью грязных и глупых PR-технологий в балаган и, как следствие, - разочарование людей в демократии, дискредитация демократических институтов.

Всё это обеспечило приход Путина к власти и весь последующий "рок событий".

Конечно, мы все, участники политических процессов, которые в конечном итоге привели страну к путинскому фашизму и агрессии, бездарно проигравшие в пьяном казино шанс на демократию, несём прямую отвественность за российские преступления в Украине.