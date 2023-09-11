'Не воюем с украинцами': Симоньян сделала циничное заявление и размечталась о победе России 'над царством тьмы'. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично заявила, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами". Более того, она выдала, что если страна-агрессор проиграет, это якобы будет означать проигрыш человечества "царству тьмы".

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Соответствующем заявлением Симоньян отметилась в эфире кремлевского телеканала "Россия 1". Чтобы ее "спич" звучал более убедительно, пропагандистка решила процитировать поэта Федорова Тютчева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Все эти, как пишет Тютчев, богохульные умы и богомерзкие народы ополчились против нас, и думая, что мы воюем с Украиной и с украинцами, надо вспоминать, что мы не воюем ни с какими украинцами и в Украине-то мы воюем только с временно пришедшей туда непонятно каким образом властью, которая, как она сама же доказывает всем вышесказанным, не имеет к Украине никакого отношения, к интересам украинского народа", – выдала Симоньян.

Она добавила, что проигрыш РФ, в который она "не верит с Божьей помощью", якобы будет означать, что человечество проиграло царству тьмы".

"Поэтому надо взять себя в руки, отбросить неприятные, которые происходят, к сожалению, до сих пор и на самых верхах, интриги, себялюбивые, даже сволочные разборки, говоря бандитским языком. Забыть надо про это все и думать только о нашей победе как о победе человечества над царством тьмы", – выдала Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российских пропагандистов не пустили на конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели. В МИД страны-агрессора пожаловались на "дискриминацию" и потребовали извинений от Парижа.

– Пропагандисты Кремля подняли панику из-за успехов ВСУ на востоке Украины. Они заговорили о провале и жалуются, что "приходится все начинать сначала".

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