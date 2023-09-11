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"Не воюем с украинцами": Симоньян сделала циничное заявление и размечталась о победе России "над царством тьмы". Видео

Анна Паскевич
Новости России
2 минуты
8,2 т.
'Не воюем с украинцами': Симоньян сделала циничное заявление и размечталась о победе России 'над царством тьмы'. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично заявила, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами". Более того, она выдала, что если страна-агрессор проиграет, это якобы будет означать проигрыш человечества "царству тьмы".

Видео дня

Соответствующем заявлением Симоньян отметилась в эфире кремлевского телеканала "Россия 1". Чтобы ее "спич" звучал более убедительно, пропагандистка решила процитировать поэта Федорова Тютчева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Не воюем с украинцами": Симоньян сделала циничное заявление и размечталась о победе России "над царством тьмы". Видео

"Все эти, как пишет Тютчев, богохульные умы и богомерзкие народы ополчились против нас, и думая, что мы воюем с Украиной и с украинцами, надо вспоминать, что мы не воюем ни с какими украинцами и в Украине-то мы воюем только с временно пришедшей туда непонятно каким образом властью, которая, как она сама же доказывает всем вышесказанным, не имеет к Украине никакого отношения, к интересам украинского народа", – выдала Симоньян.

"Не воюем с украинцами": Симоньян сделала циничное заявление и размечталась о победе России "над царством тьмы". Видео

Она добавила, что проигрыш РФ, в который она "не верит с Божьей помощью", якобы будет означать, что человечество проиграло царству тьмы".

"Поэтому надо взять себя в руки, отбросить неприятные, которые происходят, к сожалению, до сих пор и на самых верхах, интриги, себялюбивые, даже сволочные разборки, говоря бандитским языком. Забыть надо про это все и думать только о нашей победе как о победе человечества над царством тьмы", – выдала Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российских пропагандистов не пустили на конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели. В МИД страны-агрессора пожаловались на "дискриминацию" и потребовали извинений от Парижа.

– Пропагандисты Кремля подняли панику из-за успехов ВСУ на востоке Украины. Они заговорили о провале и жалуются, что "приходится все начинать сначала".

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