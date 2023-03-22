''Мы не начинали'': россияне обрадовались атаке дронами по Киевщине, в результате которой погибли мирные жители

Жители России порадовались пускам дронов по Киевской области, в результате которых в городе Ржищев погибли по меньшей мере трое мирных жителей. Жертвы пропаганды призывают стереть с лица земли всех украинцев.

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Соответствующие комментарии появились на одном из пропагандистских Telegram-каналов под постом о том, что "Герани" (так оккупанты переназвали иранские Shahed) атакуют Киевскую область. Напомним, что враг запустил дроны-камикадзе по Украине в ночь на 22 марта. Взрывы прогремели в нескольких регионах, в том числе на Киевщине.

Фанаты Кремля назвали удары "хорошей новостью". "Что, с*ки, поиздевались вчера? Мы еще не начинали", – написала пользовательница сети Елена. "Надеюсь, позже ракеты по Киеву полетят", – добавила другая читательница пропагандистского информресурса, подписанная как Марина.

Многие комментаторы выступили за уничтожение всего украинского народа. "Стереть с лица земли бандеровскую мразь, полное уничтожение укр*повских нацистов", "Как же хорошо, когда х*хлы дохнут", "Герань – слабо, надо ковровую бомбардировку срочно, вкатать всех в асфальт, всех – мирных, не мирных", – призывают жители РФ.

Некоторые пользователи социальной сети призвали российских военных преступников "жечь Киев", а украинцев – "заряжать телефоны". Один из читателей пропагандистского паблика назвал удары по Киевщине, от которых погибли мирные жители, "интересным шоу".

"Бить надо по гнойнику, по центру принятия решений, по аэропортам, что остались, по ж/д и автодорогам, по мостам, за все русские города", – считает сторонник так называемой "СВО".

Часть интернет-пользователей из России продолжают обвинять Запад. Якобы именно он – "самая большая угроза" для Украины.

"Народу Украины пора открыть глаза, в текущей ситуации они лишь марионетки", – поделился один из жителей РФ фейковым нарративом Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 22 марта российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства по нашей стране. Всего путинские террористы запустили 21 БПЛА, 16 из них было сбито.

– В Житомирской области был атакован объект инфраструктуры. На Киевщине поврежден гражданский объект, по предварительной информации, три человека погибли, а еще 7 были ранены.

– Среди жертв оккупантов – водитель скорой помощи, приехавший на вызов. Одним из раненых на Киевщине оказался 11-летний ребенок.

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