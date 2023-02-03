''Мы не можем попасть в точку'': террорист Гиркин пожаловался на проблемы с российскими ракетами. Видео

Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался не неточность российских ударов по Украине. Он заявил, что "сверхточные" ракеты "второй армии мира" не могут попасть "в точку" даже с небольшого расстояния.

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Об этом Гиркин сказал в интервью российским СМИ. В частности, он похвалил удары, которые Вооруженные силы Украины наносят из РСЗО HIMARS (видео размещено внизу новости).

Гиркин отметил, что украинские ракеты бьют по координатам спутниковой системы США и НАТО, что позволяет наносить высокоточные удары.

"Именно поэтому, когда они били Антоновский мост под Херсоном, они в одно и то же место по 20 ракет всаживали, практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами так вот в точку, как попадают HIMARS, – даже с относительно небольшого расстояния", – пожаловался террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин также пожаловался на большую проблему с боевым духом и настроем личного состава в армии РФ. По его словам, пропагандистское телевидение страны-агрессора не освещает истинной ситуации.