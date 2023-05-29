Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин сделал несколько ошибочных утверждений после более чем года войны, которую его страна развязала в Украине. Дипломат убежден, что именно оккупанты доминируют в сражениях, поэтому когда журналист попросила пояснить причину разгромных поражений кремлевской армии, тот разразился угрозами.

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"Мы вообще ничего еще не начинали", – сказал сакраментальную фразу Келин в интервью изданию BBC. Когда собеседница подвергла его слова сомнению, посол разозлился и предупредил, что прервет съемку.

Келин считает, что международные партнеры Украины напрасно отстаивают ее интересы на поле боя. По его версии, Россия превосходит украинскую армию не только численностью, но и техникой, а также армейским опытом.

"Мы можем остановить это всё завтра, если вы остановитесь. Все затягивается из-за эскалации, которую начали страны НАТО, в особенности Великобритания", – рассуждает представитель государства-террориста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в июле 2022 года аналогичное заявление сделал диктатор Путин. После оглушительных поражений и череды "жестов доброй воли" со стороны оккупантов, кремлевский фюрер выдал фразу, ставшую одновременно крылатой и комичной: "Мы еще всерьез ничего не начинали".

"Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы, по большому счету, серьезно пока ничего не начинали", – сказал он, что стало темой многочисленных интернет-мемов.

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