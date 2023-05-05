Наигранные истерики Пригожина выглядят как типичный уголовный кипиш: отдайте снаряды, волки позорные!

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Подлинная цель этого воровского шоу - получить повод отскачить в сторону накануне грандиозного шухера, то есть украинского контрнаступления. Как известно, главное в деле вора - вовремя смыться.

Однако в условиях войны, это не просто уголовный шантаж, а мятеж. Пригожин уничтожает армейскую иерархию и дисциплину. Более того, шантажируя "верховного главнокомандующего", он демонстрирует, что не боится не только руководства Министерства обороны, но и самого Путина, что тот ему больше не пахан.

В истории прошлой Гражданской войны было много мятежей командиров: Муравьева, Григорьева, Сорокина и т.д. Сейчас, накануне новой смуты на наших глазах начинается мятеж Пригожина. Кровавый повар даже объявил его дату - 10 мая. В этот день он должен самовольно отвести свои части с фронта в тыл. В условиях военного времени это прямое объявление о мятеже. Если Пригожин в ближайшие дни не будет арестован (спойлер - не будет), значит российское государство, по сути, прекратило свое существование и окончательно превратилось в конгломерат враждующих банд, между которыми начинается внутренняя война.