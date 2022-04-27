Муж пропагандистки Симоньян начал открыто угрожать Казахстану: игры в дружбу закончились – посмотрите на Украину. Видео

Муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян открыто пригрозил Казахстану, заявив, что он может повторить судьбу Украины. Он назвал казахстанцев "неблагодарными братьями".

Режиссер призвал Казахстан и другие "братские республики" "определяться и занимать сторону". Кеосаян также сказал, что это "его личное мнение как гражданина РФ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрож**ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь", – сказал режиссер.

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Он выдал заявление о том, что некий "поезд уходит", но Казахстан еще может "заскочить в последний вагон".

"Но вот так провилять у вас не получится. Потому что все – игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания. Идет война двух больших идей, двух больших стран. И второй страной является не Украина, а Америка и НАТО", – заявил супруг Симоньян.

Кеосаян добавил, что страны, которые "подают неоднозначные сигналы", в РФ могут отнести к списку врагов.

Такой истерикой муж пропагандистки отреагировал на то, что в Казахстане отменили парад на 9 мая.

"Учитывая близость семьи Тиграна Кеосаяна к российской власти, можно считать это официальной позицией Кремля", – пишут казахские СМИ.

В Казахстане уже отреагировали на заявления мужа Симоньян, отметив, что его слова "оскорбительные и необъективные" и не соответствуют содержанию сотрудничества между РФ и Казахстаном.

В МИД Казахстана добавили, что Тиграна Кеосаяна могут включить в список тех, кому запрещен въезд в страну.

Кеосаяну также ответил гражданский активист из Казахстана Арман Шураев. Он сказал, что Симоньян, вероятно, заразила его болезнью под названием "вата головного мозга".

Шураев подчеркнул, что своими высказываниями Кеосаян поставил в неловкое положение армянскую диаспору Казахстана.

Он также высказался насчет отмены парада на 9 мая, из-за чего и устроил истерику режиссер.

"Я могу сказать, что мы все казахи, практически 100%, ждем победы Украины над Россией. И этот день победы Украины мы будем отмечать со слезами и с радостью на глазах", – сказал активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российская власть все чаще называет "братьями" жителей Молдовы и Казахстана. Такая риторика может свидетельствовать об агрессивных намерениях страны-оккупанта.