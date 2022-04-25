Данилов предупредил Молдову и Казахстан о "братских объятиях" России

Российская власть все чаще называет "братьями" жителей Молдовы и Казахстана. Такая риторика может свидетельствовать об агрессивных намерениях страны-оккупанта.

Об этом в эфире украинского телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что конфликт в Приднестровье является самым давним на территории бывшего СССР, но продолжается и по нынешний день.

"Россия держит там полторы тысячи своего войска. А два дня назад Лавров (глава МИД РФ – ред.) заявил, что молдаване являются их "братьями". Более того, "братьями" являются также казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким "объятиям", которые всегда делают россияне, чтобы "брататься". Это может быть начало такого "братания" на территории Молдовы", – сказал Данилов.

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Он отметил, что Украина одной из первых узнала, как "братья" убивают и насилуют мирное население. "И это теперь может распространиться на Молдову и Казахстан", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, все чаще появляются новости о том, что РФ хочет пробить сухопутный коридор из Украины на территорию Молдовы. Однако западные аналитики сомневаются, что россиянам хватит сил это сделать.