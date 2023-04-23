Москва может многое потерять в Судане, если станет не на ту сторону – Washington Post

ЧВК "Вагнер" годами пытался установить тесные взаимосвязи с силами безопасности Судана, чтобы впоследствии использовать это в своих целях. В частности, для заключения выгодных сделок по оружию или добыче золота.

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Российские наемники годами сотрудничали со сторонами власти в Хартуме, однако теперь эти стороны воюют. Так что если Москва выберет не ту сторону, это может обернуться серьезными последствиями для нее, сообщает Washington Post.

Ранее "Вагнер" снабжал Судан военной техникой, проводил обучение для сил безопасности и консультировал членов правительства. Об этом стало известно из-за утечки секретных документов разведки США.

"Но вспышка интенсивных боевых действий между силами во главе с конкурирующими суданскими генералами, всколыхнувшими страну и унесших жизнь по меньшей мере 400 человек, поставила Москву и наемников, связанных с Кремлем, перед насущной дилеммой. Они могут многое потерять, если станут не на ту сторону", – сообщает Washington Post.

Как рассказывают в издании, если Россия останется в стороне от конфликта и не поддержит одну из сторон, распад Судана будет серьезным потрясением для нее. Поскольку союз этих двух стран, враждебно настроенный к Западу, дал Москве перспективу создания стратегической российской военно-морской базы на Красном море в Порт-Судане. В частности, вопросы базы обсуждал с местными лидерами министр иностранных дел России Сергей Лавров, посещая Хартум. Согласно утечке документов, Кремль хотел, чтобы строительство базы завершилось к концу 2023 года.

В конфликте в Судане генерал Хемедти противостоит генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, возглавляющему Вооруженные силы Судана и являвшемуся фактическим главой государства. Однако между сторонами возникли споры по разделу власти.

Пока не подтверждено, что российские наемники принимают непосредственное участие в военном конфликте в Судане. Однако, как свидетельствуют анонимные источники издания, российские ПИК могут поддерживать Силы скорой поддержки (RSF), возглавляемые генералом Хемедти. Как говорится в статье, ливийское ополчение, тесно связанное с ЧВК "Вагнер", посылало для RSF по меньшей мере 30 танкеров с топливом и по меньшей мере одну партию военных поставок.

Так, по словам западного дипломата, внимательно следящего за событиями в Судане, Россия также может многое потерять, если вооружит не ту сторону конфликта. В частности, сейчас RSF выглядит слабее армии противника, обладающей воздушной силой, которой не хватает силам Хемедти, утверждает эксперт.

Напомним, 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". Во время столкновений в Судане погибли три сотрудника ООН, есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, Судан не могут поделить между собой два алчных генерала. Один из них поддерживается российскими спецслужбами.

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