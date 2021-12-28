В России суд закрыл старейшую в стране правозащитную организацию 'Мемориал'

В России закрыли старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Она была создана в частности для документирования политических репрессий в СССР.

Такое решение во вторник, 28 декабря, принял Верховный суд РФ, передает российская служба ВВС. Судья Алла Назарова постановила "ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее структурные организации".

Представитель генпрокуратуры на заседании заявил, что организация создает "лживый образ СССР как террористического государства" и нарушает закон об "иностранных агентах".

Видео дня

Так, "Мемориал" должен быть закрыт в соответствии с неоднозначным российским законодательством об "иностранных агентах", нацеленное на десятки НПО и СМИ, которые, как считается, критикуют правительство.

Под зданием суда собрались десятки активистов, которые протестовали против решения. Они скандировали "Позор!". Представитель НПО Ян Рачинский заявил, что "Мемориал" будет обжаловать решение суда и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что организация была создана в конце 1980-х годов для документирования политических репрессий, которые проводили в Советском Союзе, создания базы данных о жертвах Большого террора и лагерей ГУЛАГа. Правозащитный центр "Мемориал" власти РФ признали иноагентом в 2014 году, а международный "Мемориал" – в 2016-м.

Сотрудники организаций, как пишет издание, неоднократно преследовались, а "Мемориал" в ответ за это заявлял, что уголовные дела против его членов носят неправовой и политический характер.

Отметим, что в США раскритиковали такое решение. Посол США в РФ Джон Салливан назвал его попыткой подавить свободу слова и стереть историю, передает пресс-служба посольства в Twitter.

"Решение Верховного Суда России о закрытии "Международного Мемориала" – одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций – это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю", – цитирует пресс-служба слова дипломата.

"Сегодняшнее решение Верховного Суда России о закрытии "Международного Мемориала" — одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций — это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю", — Посол Салливан. https://t.co/msYgG3C0RC — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 28, 2021

В то же время, бывший посол Германии в РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц также не поддержал ликвидацию учреждения. Он назвал это решение катастрофой и отметил, что "Мемориал" был "чистой совестью России после ужасов советского времени", передает DW.

"Можно сказать, что это катастрофа: Россия хочет откреститься от своего прошлого – дурного, печального, отягощенного виной – способом, который с точки зрения долгосрочной исторической перспективы России не может считаться успешным", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России историка и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам тюрьмы. Таким образом суд добавил еще два года к уже существующему приговору.