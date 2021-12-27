В РФ увеличили срок заключения историка Дмитриева до 15 лет: он раскрыл правду о сталинском терроре

В России историка и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам тюрьмы. Таким образом суд добавил еще два года к уже существующему приговору.

Решения принял Петрозаводский городской суд Карелии, сообщило российское издание "Медиазона" в понедельник, 27 декабря. Как отмечается, дело Дмитриева рассматривается уже пять лет, все это время историк находится в следственном изоляторе.

Историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера относительно его приемной дочери. В 2020 году суд назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Сейчас же суд пересматривал дело по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Ранее по этим статьям Дмитриева оправдали.

Видео дня

Как напомнило издание, уголовные дела в отношении историка завели в 2016 году. Причиной стали фотографии его дочери на которых она обнаженной. Кадры были сделаны в разное время – когда девочке было три, четыре и шесть лет.

Сам Дмитриев пояснял, что фото сделал для органов опеки. Он якобы вел "дневник здоровья", а кадры решил сделать, когда у ребенка заболело в паху. Историка также обвиняли в том, что он трогал промежность дочери. Эти обвинения он также откинул, заявив, что проверял сухость белья во время приступов недержания у ребенка.

Отметим, Дмитриев известен тем, что в 1997 году нашел Сандармох – лесное урочище в Карелии, где находится место массовых расстрелов и захоронений во время сталинского террора 1937–38 годов. Историки так описывали те трагические события, когда сотрудники Народного комиссариата внутренних дел СССР убили тысячи человек.

Согласно историческим записям, в Сандармохе в братских могилах лежат останки до 10 тысяч тел. Усилиями Дмитриева и его коллег были установлены имена более 6200 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации в Воронежской области задержали военного, который якобы работал на украинскую разведку. Его подозревают в государственной измене.