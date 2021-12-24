Обвинил крупнейшую в мире IT-компанию в сговоре с РФ: как уволенный чиновник "разоблачил" Дію

Уволенный из Госагенства по вопросам электронного правительства Сергей Антоненко уже несколько лет "разоблачает" Министерство цифровизации. Самое громкое его "расследование" показали в новостном сюжете центрального телеканала, новость лично прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Зраду" экс-чиновник обнаружил в сотрудничестве Дії с крупной американской IT-компанией в рамках технической поддержки от США. Оказалось, что у айтишников, как и у Google, Apple и Microsoft, есть офис в РФ. А в типичном договоре сказано, что к работе могут привлекать сотрудников всех своих офисов. Мол, вот она и связь со страной-агрессором.

О том, как "разоблачили" Дію и есть ли угроза, что базы данных "сольют", читайте в материале OBOZREVATEL.

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Дія и уволенный сотрудник: кого и как разоблачил чиновник

Еще два года назад украинский офис международной IT-компании EPAM (работает в 40 странах мира, штаб-квартира находится в США) подписал с Фондом Восточная Европа договор, согласно которому их программисты согласились помочь разработать архитектуру мобильного приложения Дія.

Фонд Восточная Европа таким образом реализовал проект USAID/UK (Агенство США по международному развитию). Это была техническая помощь от международных партнеров. EPAM известен во всем мире, он попадал в американский рейтинг Forbes "20 самых быстрорастущих технологических звезд Америки", это публичная компания-участник S&P 500. Они вынуждены соблюдать жесткие требования по финансовой отчетности, движению средств, бенефициарах и т.д.

Именно в этом сотрудничестве Сергей Антоненко и нашел "зраду". Но обо всем по порядку. В Украине есть сайт, который посвящен "разоблачению" Дії – legal informatics. Как пишет само издание, его создала общественная организация "Научно-исследовательский центр правовой информации". Первые публикации появились в 2019-м. Тогда на страницах размещали исторические справки, документы, планы размещения информации на сайте Рады, научные материалы. Но затем тематика кардинально изменилась.

Произошло это после увольнения главы организации Сергея Антоненко из Государственного агенства по вопросам электронного правительства. Агентство закрыли, вместо него создали Минцифру, а Антоненко остался без работы. С того момента научные исследования публиковать перестали, но появились материалы о том, как власть, в первую очередь из-за Минцифры, "продолжает умножать угрозы существованию государства, разрушать здоровье и уничтожать жизнь простых граждан".

Под руководством Антоненко legal informatics вскрыли очередную "зраду": за американские деньги подписали договор с крупнейшей международной IT-компанией. Аргумент бывших чиновников против новых: в договоре, оказывается, есть норма, согласно которой к работе EPAM может без согласования привлекать любой из своих офисов в 40 странах мира. Любой, включая офис в России.

Тут же legal informatics окрестил крупнейшую публичную компанию "офшорным производителем программного обеспечения" и указал, что в России их офис является одним из ведущих и участвует в разработке крупных системных проектов. Правда, забыли уточнить, что украинский офис также считается крупнейшей IT-компанией в стране с 12,5 тыс. сотрудников.

Так была ли "зрада"?

Главный вопрос: если EPAM могла привлекать, в том числе, и российский офис, значит ли это, что россияне могли получить базы данных украинцев? В пресс-службе Дії нам заявили: что в разработке приложения участвовали исключительно сотрудники украинского офиса EPAM.

А договор, согласно которому могли привлекать все офисы – типичный. Такой же просят подписать и в Google. То есть, если бы украинскому правительству, к примеру, удалось подписать договор с Google для разработки нового приложения для пенсионеров, с таким же успехом можно было утверждать, что Google "сольет" данные через свой офис в России.

Но и это не все: разработчики приложения создавали его архитектуру, баз данных там не было и нет. В Дії ничего не хранится. К ней уже после разработки подключили уже существующие реестры. То есть даже если бы российский офис решил тайно внедриться к своим украинским коллегам EPAM и украсть информацию об украинцах, сделать бы этого не удалось.

"Последние два года над применением и внедрением цифровых услуг работает только команда Дії. Никакая другая компания или страна не имеют доступа к приложению. Также обращаем ваше внимание, что базы данных мобильного приложения Дії вообще не содержит никаких персональных данных украинцев. По сути, приложение является транзитным путем, платформой, отражающей те знания, которые есть о вас в реестрах", – поясняют в Дії.

Более того, если бы российским спецслужбам вдруг понадобилась база данных украинцев, чтобы ее получить, не нужны спецагенты в офисах международных IT-корпораций. Достаточно просто зайти в интернет, открыть специальный браузер, даркнет, и купить базу крупного банка, почтового оператора, органов власти. Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, персональные базы данных украинцев "сливали" в сеть и перепродавали неоднократно.

То есть вся суть "расследования" сводится к одному: приложение разрабатывала компания с офисами по всему миру, в том числе и РФ. Но здесь стоит заметить, что поисковики, почтовая электронная служба, компании, которые создают операционные системы – все они имеют офисы в России. Значит ли это, что для создания государственных сервисов эти крупнейшие мировые корпорации привлекаться не могут?