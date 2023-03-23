Московские 'мобики' пожаловались, что им не дают оружие и технику: за три месяца ни одной единицы

Мобилизованные россияне продолжаются жаловаться, что их кидают без ничего на передовую. Очередной оккупант посетовал, что три месяца находится на фронте без оружия и техники.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", принадлежащий сотруднику одной из специальных служб. Подразделение, которое было полностью сформировано из мобилизованных военнослужащих из Москвы и Московской области, находится на Запорожском направлении.

По словам оккупанта, призвали его в октябре и без каких-либо учений отправили на войну.

"Нас перебросили на юг, недалеко от Мелитополя. Расселили и сказали "ждать". Полтора месяца нас там держали. Дали нам какие-то сараи под охрану, назвали их "важными объектами" и всё. Просто коротали время кто как мог. Думали, что так вся служба пройдет, и по итогу вернемся обратно в МСК", – отметил он.

Но после этого, по словам военного путинской армии, их решили отправить прямо на передовую в бой. При этом в подразделении нет ни одного "мобика" с боевым опытом.

"Все мы мобилизованные, все до единого, включая наших офицеров и начальство. Самые опытные из нас – это списанные лет 15 назад майоры, короче они с нами на одном уровне. Ну это еще полбеды, тут такое место волшебное, что захочешь выжить – быстро научишься всему", – отметил он.

"А вот реальная беда в том, что мы тут фактически уже третий месяц, и за это время нам не дали ни одной единицы военной техники. Вообще. […] За два месяца скитаний, нам с барского плеча досталось несколько пушек. Только бл*дь возить их нам нечем!!! Ни тягачей, ни просто КамАЗа какого-то нам не нашли", – жалуется оккупант.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов накануне заявил, что у российских "мобиков" нет никакой мотивации воевать в Украине, и большинство из них с удовольствием сбежали бы с поля боя. Однако их сдерживают заградительные отряды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России с 1 апреля 2023 года якобы планируют провести новую волну мобилизации на войну против Украины, на которую будут набирать "добровольцев". Для "СВО" запланировали найти еще 400 тыс. оккупантов;

– Россия несет огромные потери личного состава на войне в Украине и пытается компенсировать недостаток человеческого ресурса. На фронт уже стали забирать даже студентов. Со своей стороны, командование РФ продолжает бросать пушечное мясо на горячие участки фронта.

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