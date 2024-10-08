Московитов убеждают, что их детородные органы принадлежат государству. Кремль регулирует, с кем можно или нельзя спариваться, сколько детей должно быть в семье, а бездетные вот-вот уравняются в бесправии с ЛГБТ и иноагентами НАТО.

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Путін намагається збільшити поголів'я росіян за стандартами ісламської революції в Ірані, коли людей перетворили на функцію: народжувати солдатів, які будуть вмирати в нескінченних війнах та конфліктах.

Після революції іранська влада швидко назвала всі цивілізаційні надбання "згубними віяннями Заходу", жінок загнали на кухню та спальню, нагадавши про "первинне покликання". У країні відбувся демографічний бум.

путіну сподобався досвід тоталітарної фертильності, особливо, що демографічний бум стався в розпал війни. Іранські жінки народжували синів, яких режим міг відправити на фронт проти сусіднього Іраку. Так зародилася ідея провести аналогічні соціальні деформації в росії – збільшення чисельності населення в поєднанні з ідеологічним задурманенням.

Згідно з іранською концепцією кремля, росіянка майбутнього – це вічно вагітна та без освіти. Саме тому офіційні чиновники говорять, що дівчатам вчитись не треба, бо вони втрачають дорогоцінний час, коли їхня матка може послужити росії. "Треба перестати плодити" молодих жінок, які здобувають вищу освіту, "яка, по суті, ні до чого не призводить", – каже сенатор Павлова: мовляв, зазвичай після закінчення університету дівчина шукає себе, це "затягується на довгі роки та упускається дітородна функція", "діти беруться не в заможних квартирах, а в голові".

Російські вчені зʼясували, що людину від мавпи відрізняють традиційні цінності, густо замішані на православʼї головного мозку: тому представники нацменшин борються з ЛГБТ, бездітні соратники бункерного закликають підвищити народжуваність, а патріарх Кіріл, відповідно, займається духовністю. Це в них називається "роком сім'ї".

Росіян чекає податок на бездітність, як у СРСР, під заборону потрапляють аборти, а на "православному" телеканалі "Спас" зґвалтованих жінок, які хочуть позбавитись від небажаного плоду, називають "злочинницями".

Головними провідниками нової політики стали віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова, спікер Госдури В'ячеслав Володін та директорка Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна (подейкують, нова коханка путіна). Обидві баришні бездітні, а у Володіна діти "вилупилися" з пробірки. Останній, до речі, автор найбільш гомофобних законів, а опозиційні журналісти вважають його таємним представником сексменшин. Гітлер, який так само піднімав народжуваність майже тими самими методами, дітей не мав. Але залюбки посилав на війну чужих.

Московія вступає в новий чудовий етап свого животіння, копіюючи патерни поведінки зі світу тоталітарного ісламізму. Зважаючи, що падіння народжуваності – далеко не єдина проблема РФ, то у спробах мавпування диктаторських практик кремль може так добратися і до періоду Батия.

До речі, який метод збільшення поголівʼя путіноподібних ви вважаєте найефективнішим, — візьміть участь у голосуванні.