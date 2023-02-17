Мордвичев вместо Лапина: в России перед годовщиной войны против Украины официально утвердили перестановку в войсках

Кремль провел очередную перестановку в высшем командовании российских войск. Генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, который "отличился" штурмом украинского Мариуполя, официально назначили начальником Центрального военного округа (ЦВО).

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На этом посту он сменил генерал-полковника Александра Лапина, которого менее чем месяц назад в Москве "реанимировали", поставив главой Генштаба сухопутных войск. Об этом сообщает российское издание "РБК" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что весной 2022 года именно Мордвичев командовал подразделениями российских оккупантов при штурме Мариуполя на Донетчине. Его считают любимчиком главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку тот называл его "самым лучшим командующим".

О назначении Мордвичева на пост начальника ЦВО неофициально говорили еще в середине января 2023 года. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин тогда даже поздравил генерал-лейтенанта с новым назначением.

"Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами", – охарактеризовал он топ-оккупанта.

Официально же новую должность Мордвичева в российском минобороны подтвердили только сейчас – фактически в канун годовщины циничной войны РФ против Украины.

Что известно о Мордвичеве

47-летний Андрей Мордвичев ранее возглавлял 8-ю армию ВС РФ, командовал армейскими подразделениями оккупантов в штурмах Мариуполя. Вскоре появилась информация о ликвидации российского генерал-лейтенанта под Херсоном, однако пропагандисты назвали это фейком.

В качестве опровержения о его гибели они опубликовали видео, на котором он стоял рядом с чеченским лидером Кадыровым – кричал "Ахмат реальная сила!" и обнимался с ним, а тот ответил, мол, "вот так говорит наш самый лучший командующий".

В апреле 2022 года Кадыров вновь поделился видео с "любимым" генералом и наемниками чеченских подразделений, которые якобы проводили совещание о "завершающей фазе операции в Мариуполе", штурме "Азовстали".

Добавим, что 59-летний генерал Лапин, которого сменил Мордвичев, до конца октября 2022-го был командующим округом и группировкой российских войск "Центр" в войне РФ против Украины. В начале этого года его поставили начальником Генштаба сухопутных войск ВС РФ.

В отличие от Мордвичева, генерал-полковника несколько раз критиковал Кадыров – за неудачи оккупантов на фронте. Новость о "реанимировании" Лапина на высокой военной должности спровоцировала раскол в российском информационном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине российскому генерал-лейтенанту Андрею Мордвичеву сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. При его непосредственном руководстве и контроле военные РФ совершали зверства против воинов ВСУ и гражданского населения.

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