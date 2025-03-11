"Молюсь о мирном соглашении": подкастер Лекс Фридман, заявлявший, что "Путин любит Россию", пожаловался на атаку дронов на Москву
Известный американский подкастер Лекс Фридман, ранее заявлявший, что кремлевский диктатор Владимир Путин "любит свою страну", выразил возмущение из-за массированной атаки дронов на Москву. Он говорит, что "молится о мирном соглашении".
Об этом Фридман сообщил в соцсети X. Он написал, что чувствует себя хорошо и вскоре отправляется в Саудовскую Аравию.
"Сейчас я нахожусь в Москве, вскоре отправляюсь в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака беспилотников была совершена очень близко к месту, где я нахожусь. Я в порядке", – отметил он.
По его словам, похожая ситуация была, когда он приезжал в Киев.
"Это не действия двух сторон, которые добиваются мира. Тем не менее, я молюсь за скорейшее заключение долговременного мирного соглашения. Я делаю свой маленький вклад в продвижение этого со всеми вовлеченными сторонами", – добавил он.
Фридман не раз комментировал тему войны и мирных переговоров, иногда делая противоречивые заявления. В одном из интервью он подчеркнул, что трудно договориться о прекращении войны, если считать Путина "сумасшедшим". Он призвал воспринимать его как "серьезного человека", "любящего свою страну".
Эти слова вызвали резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора с Фридманом он задал риторический вопрос: что именно Путин считает "своей страной"? Зеленский напомнил об уничтожении чеченского народа, о репрессиях и войнах, которые Кремль развязывал против других наций.
Украинский президент отметил, что Путин любит не свой народ, а "народник" – только свое окружение. Доказательством тому является его готовность отправлять своих людей умирать на чужие земли.
Стоит отметить, что Лекс Фридман – американский подкастер, исследователь искусственного интеллекта и преподаватель в Массачусетском технологическом институте MIT. У него есть украинские корни, его родители родом из Киева и Харькова. В 1994 году переехал в США.
Фридман приобрел известность благодаря своему подкасту Lex Fridman Podcast, где общается с учеными, предпринимателями, политическими деятелями и культурными лидерами.
В ночь на вторник, 11 марта, украинские беспилотники устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. В воздухе был зафиксирован рой летевших один за другим дронов, вызывая "бавовну" в разных районах российской столицы.
Сами россияне устроили истерику из-за этой атаки дронов: вспомнили о путинских "красных линиях" и призвали ударить по Украине "Орешником".
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта агенты "Атеш" устроили пожар в воинской части Московской области РФ. Партизаны прямо под носом у военного патруля уничтожили транспорт российских солдат.
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