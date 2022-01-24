'Могут легко отстранить': экс-главарь боевиков 'ДНР' признал, что режим Путина ждет крах в случае вторжения в Украину

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что участие Российской Федерации в войне на фоне вторжения в Украину приведет к полному краху власти Владимира Путина. При этом сам он выразил убеждение, якобы в военных действиях "против РФ примет участие НАТО".

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Максиму Калашникову. Видео главных тезисов об Украине из этой полуторачасовой беседы появилось на Facebook-странице "Балистика" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По мнению боевика, "никто не станет" воевать против Российской Федерации в контексте "мировой войны". Однако, если начнется большая война с "НАТО в лице украинской армии", то это может повлечь за собой капитуляцию Путина.

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"Они считают, что могут относительно небольшую войну замутить, которая, видимо, не сможет быть выиграна Россией. Возможно, они правы… Если большая война начнется, то это первую очередь приведет к сотрясению всего государственного механизма, который выстраивался в течении всей ельцинско-путинской эпохи. Особенно путинской", – признал Гиркин.

Он добавил, что любой другой результат таких военных действий приведет к резкому падению экономики и внутреннему возмущению в России. Ведь, по словам боевика, сегодня у Кремля "совсем нет крымского консенсуса, который был в 2014 году". Также экономическая ситуация в стране далека от уровня тех лет, зато наблюдается большое социальное напряжение, обострившееся после пенсионных реформ и обнуления президентских сроков "неизменного лидера".

"Условно говоря, Путина кроме чиновников теперь никто не поддерживает. Поэтому могут сложиться предпосылки для государственного переворота, в котором часть окружения может легко его устранить. Угроза серьезная, а кроме воплей в телевизоре не вижу ничего, чтобы говорило о подготовке к такой ситуации... Капитуляция неизбежна", – подытожил Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин рассказал, как Россия спонсирует террористов на Донбассе, а также, как она спасла "Л/ДНР" от поражения в 2014 году. Кроме того, он заявил о причастности РФ к ликвидации главарей незаконных вооруженных формирований.