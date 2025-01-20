Могли убить российских морпехов: на Курщине разыскивают сбежавших с оружием солдат из КНДР. Фото

Воюющие на стороне России в Курской области солдаты Северной Кореи начали уничтожать оккупантов. После того как они случайно перестреляли кадыровцев, военные КНДР убили российских морпехов. И это уже не был "дружественный огонь".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Автор канала ссылается на собственный источник и обнародовал соответствующее фото.

Как видно из опубликованного документа, россияне разыскивают троих солдат КНДР, которые "по предварительному сговору" убили пятерых российских военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь).

Инцидент произошел еще 13 января вблизи населенного пункта Великое Солдатское Курской области. Расправившись с русскими морпехами, корейцы прихватили оружие и скрылись с места дислокации подразделения.

"Могут передвигаться по группе по территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей. Преступники вооружены и опасны", – говорится в объявлении о розыске.

Однако через неделю задержать северокорейских военных так и не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". В результате солдаты КНДР "задвухсотили" восьмерых кадыровцев.

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