Мобилизированных согнали смотреть выступление Путина: появилась новая версия массовой ликвидации ''мобиков'' в Макеевке

В России появилась новая версия гибели сотен "мобиков" во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Там предположили, что новоиспеченных оккупантов могли согнать на прослушивание новогоднего выступления президента РФ Владимира Путина.

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Об этом написал, в частности, российский Telegram-канал "Русский борщ". Там напомнили: хотя, по разным данным, количество ликвидированных в новогоднюю ночь в Макеевке составляет сотни человек, официальные источники озвучивают количество у 89 погибших.

Авторы канала отметили, что даже такого количества жертв среди мобилизованных участников СВО можно было избежать, ведь в момент удара в здании ПТУ находилось максимальное количество военных армии РФ.

"По официальной версии, мобилизованные сами виноваты – многие звонили по мобильным", – констатировали в сообщении.

Напомним: военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что удар ВСУ по базе оккупантов в Макеевке принес армии РФ рекордные потери. По разным данным, там было ликвидировано от 400 до 600 российских "мобиков", однако в России пока подтвердили гибель только 89 человек.

Коваленко отметил, что причиной такой массовой ликвидации российских захватчиков стал ряд ошибок, допущенных командованием "второй армии мира".

Власти РФ до сих пор не составили списков раненых и погибших в результате удара по расположению российских мобилизованных в Макеевке Донецкой области. А от уцелевших хотят избавиться и даже хотели отправить на передовую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российском министерстве обороны назвали новое количество своих мобилизованных, ликвидированных при ударе по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Сообщается, что при разборе завалов были обнаружены тела уже 89 оккупантов;

– по данным Института изучения войны, разрушительный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке вызвал резкую критику военного руководства в российском информпространстве. В результате точечной "бавовні" были убиты и ранены сотни захватчиков и до 10 единиц техники, минобороны же страны-агрессора ее подтвердило через два дня, значительно уменьшив потери.

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