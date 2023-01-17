''Мобика'' из Челябинской области РФ похоронили в долг: все деньги семья потратила на его сборы на войну

Мобилизованного россиянина Евгения Дузя родом из Зауральского Челябинской области похоронили в долг. Все деньги, которые ему выплатила страна-агрессор, семья потратила на сборы 32-летнего мужчины на фронт.

Видео дня

В частности, речь идет о покупке еды и обмундирования при отправке его в часть. Об этом сообщает российское издание "Дзен".

Дузь был мобилизован 27 сентября, а до этого работал бригадиром в цехе на предприятии по обработке мрамора.

Через два месяца после мобилизации он почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии был доставлен в инфекционную больницу, а еще через месяц, не приходя в сознание, умер. У оккупанта остались жена и три сына.

Известно, что уже после того, как Дузь заболел, его заставляли участвовать в строевой подготовке с температурой. Кроме того, у него украли телефон.

Как рассказали родственники, у оккупанта был зафиксирован отек легких. Свидетельство о смерти они до сих пор не получили. А поскольку выплат от Минобороны им также не дали, пришлось хоронить несостоявшегося оккупанта в долг.

Напомним, мобилизованные солдаты армии России негодуют из-за отсутствия должной подготовки, ложь со стороны руководства и неприемлемые условия в зоне боевых действий. Военные прибыли из Башкирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованные российские оккупанты из Горно-Алтайска пожаловались, что командование отправляет их с автоматами в бой против танков. Захватчики заявили, что 13 января из Кременной их должны бросить в направлении Сватова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!