Папа Римский в Венгрии расцеловал экспредседателя отдела внешних связей РПЦ. Фото

Во время своего апостольского визита в Венгрию 29 апреля Папа Франциск провел частную встречу с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. При встрече он расцеловал митрополита и его наперсный крест.

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Об этом сообщает издание Vaticannews.va. Встреча иерархов продлилась около 20 минут.

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион встретился в приватном порядке с Папой Франциском утром 29 апреля в ходе его апостольского визита в Венгрию. Встреча прошла в апартаментах апостольской нунциатуры, где Папа Франциск временно проживает во время своей поездки, и продолжалась около 20 минут. На встрече присутствовал также нунций Майкл Уоллес Банах.

Епископ Рима выразил свое уважение к митрополиту, обняв его, а затем поцеловал наперсный крест, который был на нем. После этого он также поцеловал митрополита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 29 апреля, Папа Римский Франциск посетил столицу Венгрии и встретился там с украинцами, которые бежали от войны в соседние страны. Кардинал заметил, что слово утешения и сострадания у него готово для каждого из них, даже для тех, кто не является верующим или исповедует другие религии.

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