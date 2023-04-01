Путин, как всегда, хитрит. С одной стороны, российская воинственная пропаганда угрожает прорвать фронт своим мощным наступлением и разгромить ВСУ. С другой стороны, Кремль начал неприличные миротворческие телодвижения и поиск путей отхода с Украины.

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В бой за спасение путинской авантюры брошены лучшие силы – три циничных "миротворца-богатыря".

Так, например, министр обороны России Шойгу неожиданно заявил, что все цели ВСО достигнуты, тогда непонятно, что делает безумный Пригожин возле Бахмута.

Самая наглая пропагандистка путинской агрессии против Украины Симонян вдруг, с удивительным цинизмом, отрыто предложила передать Украине в качестве репарации 300 млрд долларов, конфискованных Западом у России за оккупированные земли.

А многолетний друг Путина, хозяин Беларуси Лукашенко, как настоящий прокси-слуга Китая, предложил Украине подписать перемирие с путинской Россией уже не в Стамбуле, как при Эрдогане, а в Минске.