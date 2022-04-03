Минобороны РФ ложью ответило на резню в Буче: они цинично отрицают зверства своей армии

Почти через сутки после того, как мир увидел зверства, которые творили в Буче на Киевщине российские оккупанты - преступления своей армии прокомментировали в Министерстве обороны Российской Федерации. Там многочисленные фото и видео, а также свидетельства выживших мирных жителей назвали "фейком".

Руководство армии, состоящей из палачей и убийц, попыталось переложить вину за преступления российских оккупантов на украинских воинов. Лживое и циничное заявление Минобороны было опубликовано в Telegram-канале этого ведомства.

"Минобороны России опровергает обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - беззастенчиво врут будущие фигуранты военного трибунала.

Видео дня

Пока в сети появляются многочисленные шокирующие доказательства пыток и казней мирных украинцев - те, кто отдавал приказы уничтожать украинский народ, рассказывают, как "облагодетельствовали" мирных жителей "452 тоннами гуманитарной помощи" и как хорошо жилось под оккупацией бучанцам, которые "свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью". В российском МО также соврали о том, что "выезды из города не блокировались", уточнив, что людей пытались загнать "эвакуироваться" в Беларусь.

В воспаленном мозгу чиновников от российского Минобороны это не их солдаты пытали и убивали мирных украинцев, а украинская армия устроила в Буче геноцид своего же народа.

"Южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. Более того, 31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками", - цинично заявляют в российском МО.

Руководители армии убийц и мародеров также недвусмысленно обвиняют Украину в этих убийствах, а также в "постановке", направленной на "дискредитацию" путинской армии, которая, как известно, несет везде с собой лишь добро и позитив.

"Неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", - завершают исполненное чудовищной лжи и цинизма заявление в российском Минобороны.

А вот как вспоминает о путинских "благодетелях" чудом выживший в Буче, где оккупанты перебили практически все мужское население, бучанец.

Он рассказал, как его и еще примерно сотню мирных горожан, среди которых было много женщин и детей, несколько суток держали взаперти в подвале путинские оккупанты - буряты, беларусы и россияне. Потом они собрали среди пленников мужчин, вывели на улицу, отобрали телефоны, поставили на колени и начали бить.

"Ребят, у которых нашли фотографии техники или какие-то чаты, которые им не понравились, убивали сразу. Кому-то стреляли в бок и говорили "это чтобы домой не спешил". Тех, кто остался в живых, начали бить и спрашивать "где тероборона? Где живут АТОшники?". Они знали, что у нас нет никакой информации, но все равно продолжали избивать нас. Было видно, что это им нравилось. Они получали удовольствие от этого процесса", - рассказывает выживший житель Бучи.

"После побоев, к моей голове поднесли автомат и произвели выстрел у уха, а затем ударили прикладом по голове. В результате нас отпустили. Из 15 ребят осталось 6. Я не мог поверить, что остался в живых", - добавляет он.

Но еще более страшные испытания начались для бучанцев, когда в город зашли кадыровцы.

"Это вообще изверги. 4 дня они ездили и убивали всех, кого видели на улице. Я видел, как они убили дедушку, который просто сидел на скамейке. Мы каждый день кого-то хоронили. Ложили тела в ковш трактора, а потом, когда они не видят, копали могилы и относили их туда. Те, кого нам все же удавалось похоронить, были с простреленными затылками, вырезанными щеками и другими следами насилия", - вспоминает о пережитом ужасе житель города.

Напомним, согласно версии российского Минобороны, ничего этого "не было", это все придумал "киевский режим".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. При этом нелюди спали в соседнем помещении с тем, где пытали, казнили и оставляли тела мирных граждан Украины.

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