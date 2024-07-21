Минобороны России потеряло четверть самолетов Ил-76 из-за некачественных запчастей – СМИ

В РФ четверть всех военных самолетов Ил-76МД-90А вышла из строя из-за некачественных деталей. Вражеская техника была повреждена из-за подшипников, не отвечающих требованиям документации.

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В результате из-за проблем с шасси из строя вышли пять самолетов, которые россияне используют для перевозки войск и грузов. Об этом сообщают российские СМИ.

В связи с выходом из строя самолетов в РФ возбудили уголовное дело против поставщика подшипников для самолетов Ил-76МД-90А. По данным следствия, "Балашихинский литейно-механический завод" приобрел у неизвестного производителя подшипники и передал их предприятию "Авиастар" для производства самолетов.

Некачественные запчасти привели к проблемам с шасси в пяти самолетах. По предварительным данным, всего в распоряжении минобороны РФ на конец 2023 года находилось 18 самолетов Ил-76МД-90А, при чем 11 из них были поставлены в 2022–2023 годах.

Террористическое ведомство РФ заключило первый контракт на поставку Ил-76МД-90А еще в 2012 году. Согласно нему, предприятие "Авиастар" должно было поставить 39 самолетов до 2018 года, однако в 2020 году контракт решили смягчить. Предполагалось, что по старым условиям "Авиастар" до 2021 года поставит 13 самолетов, а с 2021 вступит в силу новый контракт до 2028 года на 14 самолетов.

Напомним, украинские воины 19 июля сбили еще один российский Су-25. Вражеский штурмовик на Покровском направлении уничтожили защитники из 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Ранее сообщалось, что удары 20 июля нанесли некоторые повреждения аэродрому военной авиации РФ Миллерово в Ростовской области. В частности, взрывы разнесли здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

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