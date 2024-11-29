Министр обороны РФ прибыл на поклон в КНДР и выдал заявление о 'снижении риска войны'

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в пятницу, 29 ноября, прибыл с официальным визитом в Северную Корею. По словам российского военного ведомства, там он проведет ряд встреч с военно-политическим руководством КНДР.

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Об этом сообщило российское минобороны. Другая информация о визите Белоусова пока не известна.

"В аэропорту Пхеньяну российскую делегацию встретили представители Корейской народной армии и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль", – говорится в заявлении.

Известно, что глава минобороны РФ проведет двусторонние встречи с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Позже министр обороны КНДР заявил, что обмены и сотрудничество между военными ведомствами России и КНДР проводятся энергично, включая обмены делегациями на высоком уровне.

Белоусов в свою очередь выдал, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР "направлен на снижение риска войны в Северо-Восточной Азии". Также договор должен якобы заложить основу новой системы евразийской безопасности.

Россия и Северная Корея расширяют военное сотрудничество, чтобы продолжать войну против Украины.

Напомним, Северная Корея расширяет мощности ключевого оружейного объекта, который, вероятно, используется для поставки баллистических ракет в Россию. Речь идет о заводе в Хамхине, который выпускает ракеты "Хвасон-11" (KN-23), ими российские войска наносят удары по Украине.

Сделанные в начале октября компанией Planet Labs спутниковые снимки показывают, что на территории предприятия на восточном побережье Северной Кореи ведется строительство нового здания для изготовления ракет и нового жилого комплекса, предположительно предназначенного для рабочих.

И Москва, и Пхеньян отрицают передачу северокорейского оружия России для использования в войне против Украины. В то же время обе страны подписали соглашение о взаимной обороне и укреплении сотрудничества в оборонной сфере.

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