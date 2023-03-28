Мэр Воркуты торжественно объявил, что идет на фронт: об открытом уголовном деле сказать забыл. Видео

Мэр российского города Воркута Ярослав Шапошников заявил, что он отправляется на войну в Украину. Объявление чиновник сделал во время митинга в поддержку "спецоперации" 28 марта.

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Он заявил, что решение вступить в ряды "второй армии мира" принял осознанно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам Шапошникова, глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал его решение.

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции – уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег. Победа будет за нами", – выдал будущий оккупант.

При этом в местных Telegram-каналах пишут, что с решением мэра Воркуты поехать воевать все не так однозначно. Возможно, причиной его ухода с поста ради службы по контракту в армии РФ стало уголовное дело. Его возбудили в марте 2023-го после аварии на городских очистных сооружениях.

Также интересно, что в октябре прошлого года Шапошников заявил, что 10% россиян идут на войну добровольно из-за того, что дома их "пилят" жены.

"Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт", – сказал тогда мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Большой Камень Приморского края России Рустям Абушаев сбежал от федерального розыска на войну в Украине. В российских источниках заявляют, что чиновник ушел воевать якобы "по зову сердца".

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