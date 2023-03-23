Мэр российского города, обвиняемый в мошенничестве, скрылся на войне: его объявили в розыск

Мэр города Большой Камень Приморского края России Рустям Абушаев сбежал от федерального розыска на войну в Украине. В российских источниках заявляют, что чиновник ушел воевать якобы "по зову сердца".

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Об этом сообщают росСМИ. Абушаев был объявлен в розыск из-за мошенничества в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. Накануне у него в кабинете прошли обыски.

"Рустям Саитович последовав зову сердца, убыл в зону СВО служить по контракту. Первый — из глав муниципальных образований. Он служил ранее и посчитал своим долгом встать на защиту Родины", — пишут росСМИ.

Прокуратура Приморского края во вторник признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Абушаева по факту преступлений с использованием служебного положения. Помимо участия в совершении преступления, связанного с незаконным распоряжением земельными участками, он обвиняется в том, что с 2015 года по 2022 год вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, предоставляющей в аренду торговые площади.

Отметим, что Абушаев в 2001 году проходил учёбу в военному училище, где отучился 5 лет. А после его окончания по распределению попал в Уссурийск, где нес службу в подразделении специального назначения до 2015 года в звании старший лейтенант и был заместителем командира роты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был ликвидирован оккупант из Красноярского края РФ, который оказался тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Владимирович Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.