Медведев пригрозил Украине салютом 'Калибров' из-за переговоров по открытию танкового завода

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о переговорах по открытию танкового завода на территории Украины. Он назвал эту информацию "троллингом".

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При этом все же пригрозил Украине салютом "Калибров". Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", – отметил он.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода. По словам главного исполнительного директора компании Армина Паппергера, на строительство предприятия могут выделить 200 миллионов евро.

Руководство Rheinmetall рассчитывает производить на таком заводе до 400 основных боевых танков типа "Пантера" в год. Окончательное решение может быть принято уже в течение следующих двух месяцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников военной помощи Украины. Он заявил, что без нее не достичь мира, и напомнил о военных преступлениях РФ в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия хотела бы выкупить законсервированные танки Leopard 2, которые хранит Швейцария. У последней есть на хранении 96 таких боевых машин, еще 134 Leopard 2 – на вооружении.

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