Медведев нагло выдал, что США должны возместить РФ разрушение Бахмута и Мариуполя

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с очередным одиозным заявлением. На этот раз он потребовал, чтобы США компенсировали России разрушения оккупированных городов, в частности Мариуполя и Бахмута.

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Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу RT. Также Медведев не пропустил и тему "Северного потока".

Медведев заявляет, что Соединенные Штаты должны возместить ущерб, причиненный Бахмуту, Мариуполю и другим населенным пунктам. Председатель Совета безопасности Российской Федерации высказал свое мнение в ответ на вопрос журналиста о том, должны ли США возместить России ущерб, связанный с разрушением "Северного потока".

"И не только этот ущерб. Пусть вернут средства или хотя бы дадут средства на восстановление Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены при их помощи и поддержке. На их деньги", — заявил Медведев.

Однако, по поводу "Северного потока", Медведев отметил, что в данном случае еще требуются дальнейшие доказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, неадекватный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал ядерным оружием и призвал безжалостно уничтожать украинцев. В этот раз истерику у бывшего президента государства-агрессора вызвало развертывание боевых действий в Белгороде.