Трехлетний сирийский мальчик из Алеппо, ставший известным всему миру, один из тех тысяч, на которых мы, как сами бахвалились, успешно протестировали все новейшие системы российского вооружения, перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху. Я выдохнул тогда несколько строк:

Видео дня

Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, — образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, Лаврове, Шойгу, Гундяеве. И о нас всех.

Не может быть нам ни сочувствия, ни прощения.

Будь мы все прокляты...

Похоже, мальчик из Алеппо добрался все-таки до Аллаха и для нас, русских, начинается долгое возмездие за тьму совершенных нашими соотечественниками от нашего имени по всему свету преступлений против человечности.

Девочка из Винницы, четырехлетняя Лиза, рассталась с нами иначе, без боли и страданий, в одно из счастливых мгновений своей короткой жизни. Девочка с синдромом Дауна шла с мамой в прекрасный солнечный день на занятие с логопедом. Лиза была в прекрасном настроении. Она катила перед собой свою коляску и очень гордилась этим своим умением.

"Девочка была очень умная и способная. Лиза любила к нам ходить. Очень радовалась — девочка была очень добрая", — вспоминает педагог.

* * *

Бог (Провидение, Мировой Дух Истории, Вселенский AI) уже вынес свой приговор.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Sometimes They Come Back. Сотни тысяч статистически выживших палачей, добровольно отправившихся убивать за деньги, развращенных наркотиком безнаказанности и даже прославления их рутинных преступлений, возвращаются в отчий дом. Пока их единицы. Но они могут массово хлынуть уже завтра после "заморозки". Или послезавтра. Их назовут "украинцами", как в 90-х называли "афганцами". "Афганцы" взрывали друг друга десятками на кладбищах за водочные квоты. "Украинцы" просто сожрут страну без остатка изнутри.