Не все ху*лы.

Много не ху*лов.

Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Татьяна Лазарева, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев (ещё многие, всех не нашел).

В России собирают подписи против войны с Украиной.

Известные россияне, деятели искусства, общественники и представители интеллигенции подписали открытое письмо против агрессии в отношении Украины.

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"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны — аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России", — говорится в тексте заявления.

В заявлении также отмечается, что мнения граждан России никто не спрашивает, в стране отсутствует общественная дискуссия, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения.

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