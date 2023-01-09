Лучший вариант для приспешников Путина: для чего российские регионы заводят собственные армии

В российских регионах все чаще стали формироваться вооруженные группировки, которыми руководят местные власти. Видно, что они уже поняли: как только война в Украине будет проиграна, РФ начнет распадаться и у власти останутся сильнейшие. В декабре даже была инициирована идея создания в регионах России Центров подготовки бойцов.

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Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

Как отмечается, идею создания таких Центров подали Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Кроме того, ее поддерживают олигархи Ковальчуки, которые, как считают многие эксперты, стали главными идеологами вторжения в Украину.

Такие Центры могут создать синергию из ПИК и стать военизированными структурами, подконтрольными местным властям. О таком и мечтать боялись российские регионалисты.

К тому же похожая ситуация уже происходила при СССР и элиты России понимают, что сильнее будут позиции тех глав регионов, которые в своих руках имеют как экономические, так и силовые рычаги.

Однако создание центров для подготовки собственных военных кадров – это еще не создание региональных армий. Поскольку армии регионов в России было разрешено создавать еще полгода назад. В конце весны в России начали появляться "именные" добровольческие батальоны, а в июле эта кампания развернулась еще шире – , тогда каждый из регионов обязали создать по крайней мере один такой батальон. К концу 2022 года СМИ насчитали в РФ около 60 региональных батальонов под эгидой местных властей. Численность каждого – 400-500 человек, добровольцев или мобилизованных.

Понятно, что в Москве полагают, что большинство членов этих батальонов погибнет на войне. Однако они не рассчитали ту угрозу, которую будут представлять для них ветераны, которые вернутся домой. Они будут безработными, часто со сдвинутой психикой и оружием на руках, которое не было учтено. Они станут идеальным материалом для вербовки главами региональных армий. Об этом говорит российский политолог Иван Преображенский.

"В отдельных регионах, особенно это касается национальных республик, возникнут группы граждан, владеющих оружием и, возможно, его сохранивших (независимо от того, когда кончится война). Эти группы будут объединены принципом землячества или построены на этнической основе, будут командиры , которым группы привыкли подчиняться, причем командиры эти будут, в сущности, не из регулярной армии", - пояснил политолог.

Кроме того, в случае дестабилизации путинского режима, такие формирования могут взять в руки оружие и с помощью глав местных властей или самостоятельно захватить власть. При распаде СССР в регионах со схожими группами опасности конфликтов зашкаливали.

Однако Москву, похоже, такие риски не слишком беспокоят. В настоящее время премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Почему уже даже в Кремле создают риски для себя – не понятно. Однако можно предположить, что именно главы кремлевских "башен" отчаялись и уже пытаются подготовить себе места новых "царей" в каких-либо регионах после распада империи.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.