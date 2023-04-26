Ловушка захлопнулась: в России начался новый "отлов камикадзе" на отправку в Украину

В стране-агрессоре началась новая волна по отбору пушечного мяса для войны с нашей страной, но теперь – с нововведениями. В случае игнорирования повестки "нормальной жизни" уже не будет, потому не желающие воевать россияне предпочитают удариться в бега, причем некоторые – даже в Украину.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Красная метка

В России началась новая волна раздачи повесток, причем в этот раз, по информации правозащитников, они приходят с красным штампом – предупреждением. В них сообщается, что в случае неявки к призывнику будут применены "ограничительные меры".

Фото одной опубликовал глава антивоенного проекта "‎Идите лесом" Григорий Свердлин. По его словам, повестку прислали жителю Петербурга и вызвали в военкомат Выборгского района.

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", – указано на повестке красным штампом.

11 апреля 2023 г. Госдума РФ экстренно, за один день, приняла закон об электронных повестках для военнообязанных. Он стал беспрецедентным по уровню ограничений в правах. Если призывник не явится после получения повестки в военкомат, то ему запретят выезд из страны и возможность взять кредит. Также ему будут запрещены регистрация индивидуальным предпринимателем, управление автомобилем и другое.

Причем самое интересное: повестка будет считаться врученной через неделю после размещения в реестре, даже если призывник ее не видел.

Хоть в тюрьму, но в Украину

В социальных сетях россияне панически обсуждают варианты, как избежать призыва (или мобилизации), однако вариантов осталось немного.

"Либо переходить на нелегальное положение, простым языком – прятаться чуть ли не в лесу, либо делать липовые справки, "приобретать" страшные диагнозы – однако это очень дорого. Но в этом случае можно хотя бы выехать за границу", – говорит собеседник OBOZREVATEL, чьи родственники живут в России.

Интересно, что некоторые граждане РФ предпочитают "прорваться" в Украину, только не пойти служить в родную оккупационную армию. Причем готовы даже отсидеть за решеткой.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что одного особенно упорного задержали уже второй раз. В январе этого года россиянин на надувном матрасе переплыл Западный Буг из Польши в Украину – тогда его оштрафовали и запретили въезд на территорию нашей страны на 5 лет. В этот раз мужчину поймали на границе с Молдовой. Теперь нарушителю грозит три года лишения свободы.

А Федеральная служба безопасности РФ сообщила сегодня о задержании 20-летнего жителя Твери, который собирался выехать в Украину "для участия в боевых действиях против ВС РФ".

Умирать за амбиции Путина

По данным начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сейчас в России мобилизуют примерно по 20 тыс. человек в месяц.

Что будет в ближайшее время, нетрудно догадаться. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), даже в случае успешного контрнаступления ВСУ Путин только будет мобилизовать новых и новых солдат. Соответственно, еще больше россиян станут "грузом 200".

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России потери армии страны-агрессора составили уже более 188 тыс. человек. И в то время, как российская пропаганда заманивает на службу в ВС РФ, обещая "фантастические выплаты", в Россию ежедневно идет большой поток гробов.