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Ловушка захлопнулась: в России начался новый "отлов камикадзе" на отправку в Украину

Олег Шевченко
Новости России
3 минуты
66,0 т.
мобилизация в России

В стране-агрессоре началась новая волна по отбору пушечного мяса для войны с нашей страной, но теперь – с нововведениями. В случае игнорирования повестки "нормальной жизни" уже не будет, потому не желающие воевать россияне предпочитают удариться в бега, причем некоторые – даже в Украину.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Красная метка

В России началась новая волна раздачи повесток, причем в этот раз, по информации правозащитников, они приходят с красным штампом – предупреждением. В них сообщается, что в случае неявки к призывнику будут применены "ограничительные меры".

Фото одной опубликовал глава антивоенного проекта "‎Идите лесом" Григорий Свердлин. По его словам, повестку прислали жителю Петербурга и вызвали в военкомат Выборгского района.

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", – указано на повестке красным штампом.

повестки призыв Россия

11 апреля 2023 г. Госдума РФ экстренно, за один день, приняла закон об электронных повестках для военнообязанных. Он стал беспрецедентным по уровню ограничений в правах. Если призывник не явится после получения повестки в военкомат, то ему запретят выезд из страны и возможность взять кредит. Также ему будут запрещены регистрация индивидуальным предпринимателем, управление автомобилем и другое.

Причем самое интересное: повестка будет считаться врученной через неделю после размещения в реестре, даже если призывник ее не видел.

Хоть в тюрьму, но в Украину

В социальных сетях россияне панически обсуждают варианты, как избежать призыва (или мобилизации), однако вариантов осталось немного.

"Либо переходить на нелегальное положение, простым языком – прятаться чуть ли не в лесу, либо делать липовые справки, "приобретать" страшные диагнозы – однако это очень дорого. Но в этом случае можно хотя бы выехать за границу", – говорит собеседник OBOZREVATEL, чьи родственники живут в России.

Интересно, что некоторые граждане РФ предпочитают "прорваться" в Украину, только не пойти служить в родную оккупационную армию. Причем готовы даже отсидеть за решеткой.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что одного особенно упорного задержали уже второй раз. В январе этого года россиянин на надувном матрасе переплыл Западный Буг из Польши в Украину – тогда его оштрафовали и запретили въезд на территорию нашей страны на 5 лет. В этот раз мужчину поймали на границе с Молдовой. Теперь нарушителю грозит три года лишения свободы.

Ловушка захлопнулась: в России начался новый "отлов камикадзе" на отправку в Украину
Ловушка захлопнулась: в России начался новый "отлов камикадзе" на отправку в Украину

А Федеральная служба безопасности РФ сообщила сегодня о задержании 20-летнего жителя Твери, который собирался выехать в Украину "для участия в боевых действиях против ВС РФ".

Умирать за амбиции Путина

По данным начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сейчас в России мобилизуют примерно по 20 тыс. человек в месяц.

Что будет в ближайшее время, нетрудно догадаться. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), даже в случае успешного контрнаступления ВСУ Путин только будет мобилизовать новых и новых солдат. Соответственно, еще больше россиян станут "грузом 200".

Путин Шойгу

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России потери армии страны-агрессора составили уже более 188 тыс. человек. И в то время, как российская пропаганда заманивает на службу в ВС РФ, обещая "фантастические выплаты", в Россию ежедневно идет большой поток гробов.