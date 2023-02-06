Блог | Сито Сократа: Ловушка путинской колеи: в России заговорили о будущем

Из-под завалов "спецоперации" начинает пробиваться хоть и робкая, но уже довольно заметная дискуссия о будущем страны после окончания войны. Она подобна сюжету драматической сказки "Двенадцать месяцев" про поиск падчерицей подснежников в зимнюю стужу.

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На данной почве уже отметились паразиты вроде авторов проекта-утопии "Россия 2062". Дельцы, распиливающие бюджетные деньги из грантов "Института развития интернета", лицемерно продвигают тезис о примате духовного над материальным для россиян на перспективу следующих 40 лет. Как раз под выборы 2024 года для смердов снова снимают кино-манифест с ответом на вопрос: "Как нам обустроить Россию будущего?" Отдаленная дата была выбрана политтехнологами специально. Вроде бы с одной стороны и некий ориентир задается, координата для движения, а на поверку к тому времени из ныне живущих правителей уже не будет никого, а значит и спроса никакого. Безусловно, рассуждать о светлом далеко еще и безопасно. Куда смелее нужно быть, поднимая вопрос архаизации и без того косной российской системы.

Повод озаботиться перспективами страны продиктован сразу несколькими текущими проблемами. Вслух признается технологическое отставание России от Запада. Нет, здесь беда не в эпических трудностях импортозамещения ширпотреба и бытовой электроники, а в деградации ВПК страны. Гневные сентенции Медведева, ответственного за "кузькину мать", вызваны помимо пагубных зависимостей также и осознанием демодернизации оружейного сектора. После недавней специальной операции неизвестных актеров против военных заводов Ирана с "производством" российских "Гераней" что-то произошло. Чтобы исправить ситуацию, Москва и Тегеран решили построить "новый" завод на российской территории в г.Елабуга. Производственная линия позволит собирать до 6 тыс. дронов-камикадзе для дальнейшего террора Украины. Трудно назвать подобное сотрудничество успехом для страны, претендующей на роль глобального гегемона.

Одной из явных причин скатывания России на обочину мирового развития выступает укоренение клановости в аппарате власти. Высокие чиновники мыслят не благом всего народа, а своими шкурными интересами. Кричащим примером здесь служит единоличный диктатор Чечни Кадыров. Из "пехотинца Путина" местный царек превратился в "отца народа" и оккупировал своими родственниками всю республику. Из 158 крупных чиновников в Чечне более 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. Как и сам Кадыров, никто из них не блещет талантами, что вызывает закономерное возмущение. Когда на должность министра имущественных и земельных отношений республики Кадыров засунул своего 26-летнего племянника, даже в среде провластных политологов заявили: в Чечне происходит нарушение закона за законом. Фактически субъект стал неуправляемым. По существу, готовится почва для отделения кадыровского эмирата от России на фоне рисков смутного времени. Увлекшись большой геополитикой, Путин пустил на самотек процессы в регионах, где окрепли силы, для которых центр давно не указ.

Военно-промышленное и управленческое обветшание России являются продуктом путинского охранительства. Как и его кумир, царь Николай І, действующий властитель как огня боится любой революционности. В его картину мира вписывается только все традиционное, посконное. Хорошее и полезное для общества – лишь бэушное, затертое и до боли примитивное. В серости никто не должен блестеть и выделяться, любая новая идея – покушение на статус-кво. Путин совершенно не хочет принимать тот факт, что он стал якорем устаревания. Наоборот, огромные ресурсы брошены на торможение перемен. Цену исправления данной ошибки только предстоит осмыслить, ведь именно в нее упирается пресловутый вопрос будущего России.