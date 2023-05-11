В ночь на 9 мая Россия цинично выпустила 25 крылатых ракет по Киеву и другим городам Украины, а утром провела военный парад на Красной площади в честь победы во Второй мировой войне. Но церемония была гораздо скромнее обычного из-за нехватки живой силы и оружия на фронте в Украине. В коротком десятиминутном выступлении перед Кремлем, обращаясь к солдатам, российской политической элите и гостям, Путин сказал, что "настоящая война — это война против нашей Родины", и обвинил западные элиты в натравливании "наций друг на друга, разделяющие общества, вызывающие кровавые конфликты". Он говорил, что сейчас идет настоящая война и что Россия защищает свой суверенитет. Президент Российской Федерации обвинил Запад в организации войны против России, заявив, что "их единственная цель — увидеть падение нашей страны".

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В принципе, Владимир Путин снова начал с обвинений в адрес всех, кто выступал против российской агрессии против Украины и всего демократического мира. Кремлевский диктатор считает, что это лишь свидетельство заговора против Москвы, и впервые употребил слово "война". Так в его выступлении выяснилось, что Запад якобы ведет войну против России, а Москва проводит спецоперацию в Украине. Все, в чем Путин обвинял цивилизованный мир, на самом деле относилось к официальной политике Кремля, демонстрирующего рашизм на политическом поле своей страны как современную форму русского фашизма.

Москва хотела представить себя гостям из Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана демократической страной, заботящейся о международном праве и равноправных отношениях. Это было выступление, которое должно было скрыть официальную позицию России перед населением этих семи стран, наблюдавшим за событиями на Красной площади прямо по телевизору. Таким образом, Путин хотел представить свирепую и агрессивную Россию жертвой нападения коллективного Запада, а в Украине, согласно этой логике, украинцы убивают себя на своей территории и разрушают собственные города. Таким образом, убийца и злодей представляет себя жертвой, а жертва российского вторжения становится агрессором в собственной стране.

Слышать такое смешно и очень грустно из-за циничного представления г-на Большой лжи из Кремля. Хотя руководители упомянутых семи стран как бывших республик СССР хорошо понимали порочность речи Путина, никто из них не осмелился хоть как-то продемонстрировать недопустимость этой лжи со стороны правителя Кремля. Украина ведь борется за то, чтобы эти семь стран не потеряли свою государственность и не вернулись в состав нового Советского Союза. Наверняка большинство из них сидели рядом с Путиным с фигой в кармане, ибо уже приезжая в Москву, ты должен следовать протоколу, навязанному тебе российской стороной.

В параде на Красной площади участвовала 131 боевая машина, а в 2021 г. их было 197. В этом году авиации тоже не было. Марш "Бессмертного полка" также отсутствовал якобы по "соображениям безопасности". Былая слава великой победы, которую всегда распространяла кремлевская пропаганда, рухнула. Осталась только путаница в понимании декларируемых и реальных идеалов действий Москвы. Российская армия, убивающая, насилующая и грабящая украинское население, никак не вписывается в рамки сопротивления якобы западной агрессии. Весь мир видит только одного агрессора - Российскую Федерацию. Никакая маскировка словесной фразеологией этого не изменит. Бандит и убийца должны предстать перед международным судом за военные преступления в Украине. Победа над нацизмом 78 лет назад не может служить оправданием новым военным преступлениям Москвы и преступной деятельности Кремля.

Ордер на преступника Путина — не выдуманная банальность, а реальность международного правосудия. Помимо Путина, на пути международного расследования рискует оказаться и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он осознает это и больше не рискует публично и постоянно поддерживать агрессивные действия Кремля. Минск считает, что оно того не стоит. Лучше приходить группой, чтобы сделать подарок Путину, но без каких-либо заявлений и жестов открытой поддержки Кремля. Хитрость Лукашенко поняли в Ереване, Душанбе, Бишкеке и других столицах Средней Азии, некогда входивших в состав СССР. Путин все еще жив, поэтому он остается опасным для их выживания. Все ждут, когда он уйдет навсегда и тогда появится шанс незаметно вырваться из стальных объятий Москвы. И теперь каждый играет свою роль. Решительность в отношениях с Россией можно рассматривать как неосторожность опасного характера. Лучше переманить диктатора на свою сторону и на какое-то время оказаться вне досягаемости его агрессивных планов. Такой надежный расчет является гарантией их политического выживания в обозримом будущем. А до этого времени они остаются актерами в навязанном им Кремлем политическом спектакле.

В тот же день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где она охарактеризовала Украину как "бьющееся сердце европейских ценностей. Украина мужественно борется за идеалы Европы, которые мы празднуем сегодня". Ее визит подчеркнул изоляцию Путина от Европы и Запада. Его политические часы уже отсчитывают последние месяцы политического существования.