Лавров заговорил о больших перспективах военно-технического сотрудничества РФ и Никарагуа, армия которого насчитывает 14 тыс. солдат

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что у РФ появились "хорошие возможности" развивать военно-технические отношения с Никарагуа. К слову, общая численность войск этого государства составляет всего около 14 тысяч человек.

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Как сообщили российские пропагандистские издания в четверг, 30 марта, Лавров провел переговоры с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой. После этого они провели пресс-конференцию.

"Военно-техническое сотрудничество традиционно занимает приоритетное место в наших контактах, у него также хорошие возможности дальнейшего развития", – сказал российский министр.

Путинский прихвостень также добавил, то РФ будет развивать с Никарагуа "научно-технические и культурно-гуманитарные обмены".

Из открытых источников известно, что Вооруженные силы Никарагуа имеют в своём составе ВВС, ВМС и сухопутные войска. Общая численность войск оценивается примерно в 14 000 человек, а военный бюджет составляет всего 85 миллионов долларов.

На вооружении Никарагуа в основном советское и российское оружие, имеются также британские, французские, турецкие виды военной техники.

Отметим, что Никарагуа постоянно поддерживает Россию на международной арене. Так, еще в 2014 году эта страна Центральной Америки не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега 22 февраля поддержал решение РФ признать независимость террористических "Л/ДНР". Никарагуа также продолжает поддерживать РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, находясь в одном ряду с Беларусью, Сирией, Эритреей, Венесуэлой, Кубой и Мьянмой.

В июне 2022 года Ортега разрешил российской армии пребывать на территории своей страны. Так, российские военнослужащие, корабли и авиация могут заходить на территорию Никарагуа и в ее воды для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных операциях при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале 2021 года Украина ввела санкции сроком на пять лет против Республики Никарагуа. Министерство иностранных дел выразило протест за неправомерное и не согласованное с Украиной назначение почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

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