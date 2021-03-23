Лавров оконфузился из-за маски с матами во время визита в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай надел защитную маску с матерными словами на английском языке. На ней были нарисованы буквы Fckng qrntn (сокращенно от F*cking quarantine, е**нный карантин. – Ред.).

Снимки с главным российским дипломатом быстро распространились по сети, и их принялись бурно обсуждать на странице блога Pan Doktor в Twitter. Так, Лаврова упрекнули в несоблюдении правил политического этикета и в непозволительном поведении как для министра.

"Вы только посмотрите, какой он неформал. Без мата не может, дипломат х**в. Надпись на маске в переводе с английского: "Е**нный кaрaнтин", – отметил автор поста.

Сергей Лавров приехал в Китай в маске с матами Twitter Pan Doktor

Сергей Лавров на своей маске высказал недовольство карантином из-за пандемии Twitter Pan Doktor

В комментариях под ним люди также высмеяли неуместную шутку Лаврова и усомнились в хорошем уровне его воспитания.

"Вообще, довольно странно, поехав в товарищу Си в Китай, надевать маску с текстом на языке "вероятного противника", "Да, это ни с какой стороны не хорошо. Тем более при его должности", "А скажите что-нибудь на дипломатском", "Вообще было бы логичнее, если бы у него там была вышивка с литерами Д и Б", "Знаменитая российская дипломатическая школа", "Можно вытащить человека из подворотни, но наоборот – бесполезно", – разгорелось обсуждение под фото.

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