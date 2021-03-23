Лавров втрапив у конфуз через маску з лайкою під час візиту в Китай

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час офіційного візиту в Китай надягнув захисну маску з лайкою англійськоюй мовою. На ній були намальовані букви Fckng qrntn (скорочено від F*cking quarantine, йо**ний карантин. – Ред.).

Світлини з головним російським дипломатом швидко поширилися мережею, і їх почали бурхливо обговорювати на сторінці блогу Pan Doktor в Twitter. Так, Лаврову дорікнули недотриманням правил політичного етикету і недозволеною поведінкою як для міністра.

"Ви тільки подивіться, який він неформал. Без мату не може, дипломат х**в. Напис на масці в перекладі з англійської: "Йо**ний кaрaнтин", – зазначив автор допису.

Сергій Лавров приїхав у Китай в масці з матюками Twitter Pan Doktor

Сергій Лавров на своїй масці висловив невдоволення карантином через пандемію Twitter Pan Doktor

У коментарях під ним люди також висміяли недоречний жарт Лаврова і засумнівалися в хорошому рівні його виховання.

"Взагалі, досить дивно, поїхавши до товариша Сі в Китай, надягати маску з текстом мовою "імовірного противника", "Так, це з жодного боку не гарно. Тим паче при його посаді", "А скажіть що-небудь на дипломатському", "Взагалі було би логічніше, якби у нього там була вишивка з літерами Д і Б", "Знаменита російська дипломатична школа", "Можна витягти людину з підворіття, але навпаки – марно", – спалахнуло обговорення під фото.

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