Курировал строительство резиденции Путина и погорел на коррупции: в российской тюрьме умер очередной генерал РФ. Фото

В России 16 августа умер генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, бывший глава Службы охраны на Кавказе ФСО РФ. Он отбывал наказание в Рязанской области в исправительной колонии №3, а скончался в областной клинической больнице.

Видео дня

Этот факт росСМИ подтвердил председатель общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин. По его словам, генерал-лейтенанту Федеральной службы охраны Российской Федерации "стало плохо".

Конкретная причина смерти не называется. Российские медиа заявляют, что у Лопырева "из-за болезни" ухудшилось состояние здоровья, и его быстро госпитализировали, но медики помочь не смогли.

Лопырев был заключен из-за взяточничества в ноябре 2017 года. Решение вынес Знаменский гарнизонный военный суд. По данным следователей, фигурант незаконно получил в общей сложности 6,3 миллиона рублей. Свою вину он не признавал.

Согласно решению этого суда, Лопырев должен был отсидеть 10 лет и уплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. При этом свое звание россиянин сохранил.

Заявляется, что генерал-лейтенант ФСО брал деньги у бизнесменов за "помощь" в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы. Также следователи нашли доказательства незаконного хранения пистолетов и патронов к ним.

Третий окружной военный суд позднее смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия, наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф – с 150 до 130 миллионов рублей.

Как пишут некоторые СМИ, Лопырев, помимо своих прямых обязанностей, занимался строительством резиденции Владимира Путина "Бочаров Ручей" рядом с Сочи.

Как писал OBOZREVATEL, 16 августа в РФ внезапно скончался генерал-полковник оккупационной армии страны-агрессора Геннадий Жидко. Он командовал российскими войсками в Украине в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!