Как уже было изложено в предыдущих частях, телевизор сделал из полного ничтожества, вышедшего из рядов советского КГБ, "мега мощного" и суперпопулярного мачо. Справедливости ради, надо отметить, Путину реально везло. Стремительному взлету рейтинга президента способствовал взлет мировых цен на энергоносители.

Население РФ, с которым верхушка слегка делилась разграблением природных ресурсов необъятной, активно впитывая нарративы политпиарщиков, начало "вставать с колен". Но еще с постгерманской службы на мэрию Санкт-петербурга Путин четко осознал, что надо "оседлать финансовые потоки". А находясь на высшей государственной должности, узурпировав всю власть и расставив везде "своих людей", используя уже зачищенное под себя медиаполе, строить в России режим маниакальной клептократии стало особенно легко. Правда мешали периодически несогласные журналисты, политики-оппозиционеры, общественные деятели, адвокаты, несговорчивые бизнесмены и офицеры-перебежчики, но у Путина всегда на них приготовлен широкий ассортимент продукции токсилогисческой лаборатории Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435), выдаваемой на руки в НЦ "Сигнал", а также пенитенциарная система ФСИН - правопреемник ГУЛАГа, в несложных случаях - просто стрелки, используемые зачастую в темную. Главное подход, лично не лоялен - следовательнот предатель, иноагент,, а исполнители - киллеры, как видим, бывают очень разные.

Со временем, упивающийся практически четверть столетия своей властью и общей вседозволенностью Путин, чувствуя себя где-то на уровне с Творцом в зале страшного суда, перестал видеть границы, и предавал несогласных суду "высшей судебной инстанции своего мозга" с приговорами на ликвидацию за менее "мелкие провинности". Многочисленный список вчерашних соратников, знакомых с тайнами, начали пополнять провалившиеся стратеги-генералы, топ-менеджеры госмонополий, бизнесмены, стремящиеся изменить флаг своему капиталу, - все они либо погибли от резких приступов доселе несуществующих у них болезней, либо неосторожно сели не в ту машину, либо по непонятным причинам начали считать, что у них появились крылья, или почувствовав "отрицательный рост массы тела", можно смело выйти в окно многоэтажки.

Когда клептократическая эпоха Путина оборвется вместе с никчемной жизнью это дряхлеющего старика, все, кто пел ему оды при жизни, начнут поливать грязью руку, им дававшую, наперебой открещиваясь от связей с режимом. Затем все бросятся проводить анализ узурпации власти и лично диктатора Путина в России в 21 веке. Наверное, там будет полный перечень всех возможных психических расстройств: от педо- и зоо- филии до культа и растроения личности. Но главной чертой всего этого разнообразия, наверняка будет клептомания, которой он следовал всю свою жизнь. А если внимательно присмотреться, то без особого труда будет видно, что Путин напоминает авторитетного "вора в законе", который выстроил собственную воровскую империю, но все равно любит прокатиться на трамвайчике, чтобы тырить мелочь по карманам. Правда, с годами и ростом собственного материального положения и само понятие "мелочь" для него тоже эволюционировало.

Если на заре своей воровской деятельности в Петросовете Путин воровал гуманитарку вагонами, которую теперь такой "ненавистный коллективный Запад" присылал его родному Санкт-Ленинбургу, то он быстро распробовал сладкое слово – "бартер", особенно в виде нефти или металлов, за которые что-то должно было прийти в его город. Далее от простого к сложному, и вот будущий президент стал мародерить собственную страну на десятки миллиардов в год, акциями целых компаниями и львиной долей госбюджета. И тем не менее, остановиться и перестать воровать недвижимость он не смог до сих, раздавая с царского плеча "подарки" родственникам и любовницам. И это – чисто совковое наследие, когда люди покупали "хрусталь" в виде ваз, графинов, салатниц с фужерами, с боями отрывали дефицитные "сервизы", которые красиво выставляли напоказ, и если использовали в виде посуды, то раз в году, а то и реже. Тоже самое и с недвижимостью. Совковые люди "отложенного спроса" старались накопить столько, сколько можно урвать пока есть возможность, даже если ее обслуживание в случае сдачи в наем, имеет свои издержки. И вот эта тяга человека, владеющего по разным оценкам более триллиона в эквиваленте любой из международных первоклассных валют, и является той "мелочной" страстью к накоплению. В данном случае накоплению элитной недвижимости прослеживается за ним на протяжении всей жизни, начиная с дачного потребительского кооператива "Озеро", основанного в 2000 году лично Президентом Путиным на берегу Комсомольского озера, вблизи поселка Соловьевка в Приозерском районе среди Карельского перешейка.

Недвижимость недвижимость рознь. Маниакальная жажда власти и самолюбование являются лишь формой мании величия, Причем, сейчас он все это копит объектами, которые только условно называются "резиденциями президента". На самом деле, эта недвижимость не состоит на балансе государства и соответственно, не будет использоваться теми, кто станет "новыми путиными". Все это записывается на номинальных владельцев, которые исполняют роль карманов президента.

Если бы можно было обрисовать формулу путинской коррупции более подробно, то она смотрелась бы следующим образом: " Ничего не должно быть записано на Путина. Деньги должны лежать в разных местах, ими должны распоряжаться разные, на первый взгляд не связанные между собой люди. Абсолютная диверсификация рисков, и, главное, ничего у тебя самого лично". Второе правило. "Старый друг лучше новых двух".

То на что он живет и кто содержит "раба на галерах". Личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад. В поисках спонсоров самого коррумпированного правителя в истории России нужно отправляться в его прошлое. И, шагая по его биографии, без труда можно обнаружить тех, у кого Путин сейчас хранит свои миллиарды.

Самыми глубокими карманами фюрера всея России сейчас являются братья Ковальчуки, на одного из которых записан тот самый дворец под Геленджиком, который Путин заказал построить в стиле "круче, чем Эрмитаж". А на заре его президентства основным его карманом был Роман Абрамович, и как показывает практика, он и сейчас с удовольствием находится в путинской обойме. За время пребывания кровавого президента у власти в России неприлично сказочно богатели только он и его соратники - соседи по кооперативу "Озеро", названные в народе "12 друзей Путина".

Речь не о "даче" в Новоогарево, этакой вилле, построенной еще в XIX веке, расположеной в 10 км от МКАДа по Рублево-Успенскому шоссе, переделанной при Маленкове, успевшим слегка "порулить СССР" после смерти Сталина, на которого так хочет быть похож нынешний кремлевский карлик. Там он действительно спит и часто работает, когда не находится в Кремле. Речь не пойдет о четырех главных, официальных резиденциях: Кремль, Горки-9, Бочаров Ручей и Долгие Бороды. Речь пойдет о дворцах.

Деньги на эти роскошные дворцы Владимир Путин украл у своего народа. Уровень коррупции, несправедливости и бедности только возрастает. Наглядный пример.

Только по официальным данным 1,5 млн. россиян живут в аварийных домах. Впрочем, кремлевские власти признают лишь небольшую часть старых домов аварийными. В реальности же количество опасных зданий в разы больше. И что же наш "любитель версалей и эрмитажев"?

В российской глубинке скоро начнут строить многоэтажки из дерева. Президент РФ при этом сам живет исключительно на роскошных виллах и во дворцах из мрамора. Путин называет это эффективным решением. Он уже утвердил план селить граждан на деревянные многоэтажки. Сейчас одна такая девятиэтажка находится в экспертизе. Путин, как обычно на камеру, напомнил членам правительства, что речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома и приказал не затягивать с реализацией, грозно так и ножкой топнул под столом.

Сам глава России живет, конечно же, не в избушке на курьих ножках. О огромных дворцах и роскошных замках Путина пропагандисты никогда не расскажут русскому народу.

Но благодаря работе настоящих журналистов-расследователей было обнаружено, что русский фюрер имеет, по меньшей мере, 9 элитных домов.

Самым дорогим из них является дворец Путина в Геленджике на мысе Идокопас. Резиденция на мысе Идокопас (также известная как "Дворец Путина") — резиденция на берегу Черного моря у деревни Прасковеевка в 20 км от города Геленджик, предположительно построенная для президента России Владимира Путина, финансируемая путем откатов и за счет государственных компаний "Транснефть" и "Роснефть". Расследование ныне убитого Алексея Навального приоткрыло завесу тайны над дворцом.

Это самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные забора, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная и безнавигационная морская зоны и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное правительство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин. Заглянув во внутрь, станет очевидно, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши. Представляете себя княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение дворца размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м², на старых спутниковых снимках не видно внутренности горы. Прямоугольник со скругленными углами размерами 56 на 26 метров. Это размеры хоккейной коробки. Для Путина буквально зарыли под землю ледовый дворец высотой пятиэтажный дом. Узнается бункерный стиль хозяина. На участке есть еще много интересного. Например, церковь. Оранжерея площадью 2500 квадратных метров. За растениями на территории постоянно следят в общей сложности около сорока садовников. Есть еще огромный 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого объекта стало бы целым событием, а тут он просто нужен для прохода к чайному домику, площадь которого 2500 квадратных метров. Достаточно просторно для чаепития. А еще есть амфитеатр, интересно собирается ли там Путин устраивать гладиаторские бои? Еще есть несколько бытовых зданий и общежитие, где жили персонал не самых высших категорий – охранники и строители-вахтовики, и который перепрофилирован под другие нужды, рядом с ним мозг всего комплекса – здание штаба. Главные управляющие работают тут.

Но как ходить на море? Ведь гора. А выход найден - вход в специальный тоннель – это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика., его строили те же люди, которые строят метро. И у этого туннеля есть небольшой секрет. Там есть дегустационная комната. Специально замаскированная под гору. На самом деле это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина, ну и, что самое главное для национального лидера России, это не какой балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает.

Площадь участка под тем самым большим дворцовым комплексом — 68 гектаров. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше. Прилегающий к нему участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020-го он полностью был передан в аренду до 2068 году фирме, которой принадлежит дворец. Для воплощения научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки. На самом деле единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в 3,5 раза больше соседнего Геленджика, – создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле.

Ну, а внутреннее убранство с читальными, музыкальными гостиными, многочисленными спальнями, зимним садом, аква-дискотекой, казино, кальянной с пилоном для стриптиза, с гримерной и софитами, тренажерный зал, бассейн, татами для дзюдо, а также многочисленные спальни, гостинные, туалетные комнаты, и все это украшено неимоверной по красоте и стоимости мебелью.

Все это – сокровенная путинская мечта. На ее строительство он потратил все четверть века своего президентства, ради нее обворовал людей, уничтожил политическую систему, переписал Конституцию, посадил кого мог, кого не смог - убил. Всю свою неограниченную власть, бесконечное количество денег и ресурсов он употребил для этого - праздника величия маленького серенького невзрачного, навсегда коммунально-совкового в душе, подростка из питерской подворотни, упивающегося неограниченной властью императора, пропитанной нарциссизмом и манией величия. Это - венец земного пути и предел его личных мечтаний. Но этот шок роскоши - не все. Настоящие владения Путина – это не просто дом, а еще 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные и мидийные фермы.

Небольшая часть виноградников находится совсем рядом с дворцом – 29 гектаров земли там принадлежит фирме "Лазурная ягода". Чуть дальше, в поселке Дивноморское, есть еще 186 гектаров земли, которые используются под виноградниками. Та же "Лазурная ягода" получила 32 гектара в собственность в 2010 году, а еще 150 гектаров вокруг находятся у нее в аренде.

Здесь же стоит огромная дача или "Шато", как она называется по документам. Как будто построил ее богатый французский аристократ, а не бывший сотрудник органов госбезопасности из Ленинграда. Площадь шато — 2400 квадратных метров, слева от путинской аквадискотеки. Рядом спа-комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой. Вино действительно выпускает не "Лазурная ягода", а фирма "Дивноморье". Она арендует у "Ягоды" производственное здание, 2000-метровый склад, выращивает виноград и продает его под маркой "Усадьба Дивноморское". Бизнес небольшой, около 150 000 бутылок в год (для сравнения, "Абрау-Дюрсо" выпускает 39 миллионов бутылок). Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал "Дивноморью" беспроцентный кредит - 7,5 миллиарда рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика. А владеет "Дивноморьем" Владимир Колбин - сын одноклассника Путина Петра Колбина - именно тот, кто "взял на себя" долю в "Гунворе" на заре коррупционного восхождения до постройки клептократии Путина в России.

Но винодельное хобби Путина вышло из-под контроля, так бывает, когда ни власть, ни финансы не ограничены. Были заложены вторые виноградники, которые оказались еще больше и еще дороже тех, которые описаны выше. И в их центре построен целый винный суперзавод. Новые виноградники расположены в противоположной от дворца стороне, всего в девяти километрах, в Кринице. Новый винный комплекс уже имеет официальное название — винодельческое подворье "Старый Прованс".

Продолжение в следующей части…