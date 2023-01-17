''Крым наш, и все остальное будет наше'': российская журналистка поговорила с причастным к ракетному удару по Днепру

В субботу, 14 января, страна-агрессор Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 40 человек. СБУ назвала имена российских военных, причастных к обстрелу, среди которых оказался начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка Дмитрий Голенков.

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Он заявил, что "никого не обстреливает". Об этом военный преступник сказал в разговоре с журналисткой российского проекта "Важные истории" (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Голенков не хотел отвечать на ее вопросы, а вместо этого начал спрашивать чей, по мнению девушки, Крым. Также он доказывал журналистке, что временно оккупированные территории – это якобы субъекты РФ, а Украина – это другое самостоятельное государство, которое он "не трогает".

Корреспондентка несколько раз пыталась добиться ответа военного РФ по поводу обстрела Днепра, чем разозлила его.

"Что, я прям, бл***, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? Что вы хотите?..Крым все равно наш и все остальное тоже наше. Че ты хочешь-то от нас?...Все остальное будет наше", – заявил Голенков.

Он также попытался отрицать, что является инженером, а также делал вид, что не понимает, он каком обстреле Днепра идет речь. Его приятель, который вмешивался в разговор, заявил, что "Украина – это регион России", а Голенков ему поддакивал.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, 16 января стало известно о гибели уже 40 человек в результате атаки.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Служба безопасности Украины уже установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

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