Крым исчез из повестки дня в РФ, о проблемах полуострова молчат, – российский адвокат

В России стали замалчивать проблемы временно оккупированного Крыма, и россияне не знают о происходящем на полуострове.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский адвокат Николай Полозов. Юрист отметил, что вопрос Крым в 2014-16 годах позволил Владимиру Путину снова стать президентом РФ.

"Сегодня Крым находится вне информационного повестки дня россиян, то есть о Крыме, как о покойнике: или хорошо, там у Аксенова (Сергей Аксенов, "глава" Крыма – Ред.) что-то получилось, открыли новый какой-нибудь ресторан или магазин, или ничего", – сказал он.

Полозов добавил, что основная часть населения России ничего не знает о том, что происходит в Крыму.

"За исключением тех, которые туда или переезжают жить, покупая квартиры, и это большое число, это целенаправленная политика российских властей по размыванию состава жителей, или которые приезжают на отдых", – подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины заявили, что Россия аннексировала Крым и превратила украинский полуостров в военную базу, что представляет угрозу для нашей страны, а также стран Евросоюза и НАТО.