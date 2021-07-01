Как обычно не обошлось без сенсаций – Володя Путин всех обнадежил и успокоил: уже нынешнее поколение жителей России будет точно жить при фашизме. Это очень надежная и устойчивая модель управления государством, но до тех пор, пока не вмешаются внешние силы. Внешние силы на сегодняшний день наблюдают и предостерегают своих граждан, как это сделал недавно Госдепартамент Соединенных Штатов, не посещать Россию, а авиакомпаниям рекомендовано пересмотреть свои маршруты, чтобы лишний раз не пересекать границы Российской Федерации. Володя Путин хорошо усвоил и претворяет в жизнь слова гимна Интернационала: "Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем". Бывшие "топтуны" из КГБ, кто гонялся за диссидентами в СССР, торговцы разбавленным пивом, жулики и шпана из подворотни, отсидевшие свой срок по криминальным статьям, стали элитой российского общества и рулят ныне всей страной.

Что же нового рассказал Володя Путин своим гражданам и что те захотели его спросить? Народ стал богаче и здоровее за прошедший год? Дороги все отремонтировали и построили новые? Снесли все ветхое жилье и дали каждому по новой квартире? Все те же вопросы о дырявых крышах и те же посулы счастливой жизни в самом ближайшем будущем. Не спросили Путина только об одном: "Где деньги, Зин?". Куда делись те два триллиона долларов, которые вывезли из России на Запад, и зачем самому Путину 200 миллиардов долларов в активах и валюте? Ответ на это вы никогда не получите или получите с ухмылкой: "Кто вам это сказал?". Нам сказали цифры твоего же статистического ведомства, Вова. Путин продолжает играть в прятки со своим народом, как привык это делать в ленинградских подворотнях, о чем честно и откровенно признался.

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Зачем все это шапито на телеэкранах страны, регулярно повторяющееся каждый год? Чтобы все видели: "Путин лживее всех лживых". Изменить страну и народ уже нельзя. Можно только разобрать на винтики все государство, как разбирают старый Мерседес, чтобы эти "винтики" самостоятельно выбирались из той трясины, куда их загнала власть. Как в той сказке о яйце и иголке к нему, погибели Кащея бессмертного, так и в России этим яйцом и иголкой является доставшийся России в наследство от СССР ядерный арсенал. Как только он будет продан Западу за ненужностью разобранными "винтиками" России, так сразу Путин превратиться в "вождя краснокожих", которого позабудут пригласить на ужин даже в Улан-Удэ. Нефть, газ, лес и другие "приятные" полезные ископаемые по мановению волшебной палочки окажутся совсем не там, где они сейчас.

Что Кремль и Путин собираются делать в России после встречи с президентом Соединенных Штатах Джо Байденом? Ничего. А. Потому что не могут. Б. Потому что не хотят. Их цель очень простая – удержаться у власти всеми возможными средствами и методами как можно дольше. Воевать они ни с кем не будут. Они могут воевать только с безоружными женщинами, детьми и мирными протестантами. Воевать даже в одним эсминцем НАТО они не способны. Блеф – это их всё! В их руках всегда окажется 4 туза, даже если на столе у крупье лежит столько же. Поэтому играть с ними бесполезно, слушать – вредно для здоровья, а смотреть на них опасно для душевного равновесия. Теперь скорее всего Путина перестанут приглашать даже на саммит G20, а потом вообще забудут о его существовании. В ответ на вызовы Запада он создаст с Беларусью Великорусский Союз и удалится в Геленджик писать мемуары "Как стать триллионером".

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