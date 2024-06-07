Избитая риторика в военном тупике

Путин пытается прорваться в мировые СМИ, стремится отравить сознание глобальной общественности своими токсичными тезисами. Примитивная работа на российский плебс изрядно надоела питерскому чекисту: ему подавай искушенную публику зарубежья. Площадка очередного ПМЭФ стала инструментом продвижения путинской повестки, и на нее затянули журналистов из Китая, США, Франции, Испании, Японии, Германии, тем самым обозначив перечень наиболее значимых для российской пропаганды стран. Тем более впервые с момента ничем не спровоцированного военного вторжения в Украину российский диктатор вылез на высокую трибуну, надеясь своими гоповскими манерами очаровать Запад.

О чем бы не разглагольствовал кремлевский узурпатор, все равно в итоге упирался в тупик своей войны против украинского народа. Он не способен играть в высокоинтеллектуальные игры, ведь действует по схеме тупой пропаганды: проклятые вездесущие враги вынудили миролюбивую Россию идти совершать зверства в чужой стране, сносить сотнями населенные пункты, кидать сотни тысяч своих боевиков на штурм украинской земли. Так по мнению безумного политикана выглядит привлекательный образ российского гегемона. Что ж на ПМЭФ-2024 подобный подход оценили своим участием чавесист Арсе из Боливии, президент Зимбабве Мнангагва, и особенно глава "молдавской делегации", профессиональный тамада некий Дуганов. Нет слов…

Первый вопрос, который интересует мировое сообщество, состоит в том прибегнет ли Путин к сценарию "ядерного пепла", размахия, унаследованной от СССР ядерной дубиной. Все сводится к ситуативному характеру действий Кремля, прикрываясь ядерной доктриной. Риторика использования оружия последнего аргумента остается основным фактором давления РФ на Запад.

К слову, Путин выдвинул новый ультиматум. Кремль раздражен возможностью распространения конвенционной войны на "старую российскую территорию". Если жизнь людей на временно оккупированных территорий Украины совсем не волнует российский режим, то вот перекидывание пламени войны в европейскую часть РФ – большой удар по имиджу и репутации зачинщиков "оборонной, превентивной" войны. Белгородизация других областей порождает кризис всех имеющихся установок на успех, которые бесконечно тиражировались с февраля 2024 года. Тем более без массовой мобилизации достичь военных прорывов с целью создания санитарной зоны невозможно. Расширение ассортимента и дальности, а главное перечня прав на использование ВСУ западного оружия против военных целей на российской территории спутывает Путину все расклады. В ответ российские спецслужбы прорабатывают планы организации серии конвенционных "карибских кризисов" в разных точках мира.

Потому-то он опять рядиться в голубя, и твердит об отсутствии у РФ имперских амбиций, не желании быть угрозой для НАТО и ЕС. "Москва никому не угрожает", а во всем виной события 2014 года, когда украинцы вместо слияния с Россией выбрали европейский путь развития. Известный набор клише. Команда дряхлеющего во всех смыслах Путина не способна изобрести хоть какую-то интересную ложь пусть только бы для прикрытия бешенных задач милитаризации страны, спущенных новому главе Минобороны Белоусову.

Особенно мерзко выглядят путинские сентенции о потерях в войне. Хотя есть определенные сдвиги и уже признается, как минимум, их наличие. В темнике для полоумного диктатора отмечено: нужно убедить всех, что потери наступающих российских оккупантов в пять раз меньше, чем потери обороняющихся. Получается какой-то космос, ведь безвозвратные утраты росармии уже достигают 350-450 тыс. убитыми и ранеными. Но Путина это устраивает, ведь подыхать на войне в условиях замещения коренного населения страны мигрантами-нелегалами – достойный путь российского самоубийства. Наверно не будет преувеличением сказать, что китайские товарищи только тихо рады такому варианту, облегчающему их доступ к российским ресурсам, которые крайне важны для остановки замедления экономики Поднебесной. Путин костьми ляжет, но этого не допустит, ведь главное насолить вражескому Западу, остальное – дребедень.