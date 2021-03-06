ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Началась официально 5 марта 1946 года речью Уинстона Черчилля в Фултоне, штат Миссури. Ровно 75 лет тому назад. Придумал это словосочетание незадолго до того всё тот же неизбежный Джордж Оруэлл, написав, что наличие у 2-3 сверхдержав ядерного оружия позволит им держать друг друга в напряге и вести "войну без войны". Так и случилось. Подробности вы знаете.

Закончилась официально Холодная война в декабре 1989 года, когда о долгожданном мире обьявили на острове Мальта Джордж Буш-старший и Михаил Горбачёв. Второму из них сейчас исполнилось 90 лет. Наши поздравления! Формально о капитуляции СССР заявлено не было, но очевидно, что восточная сверхдержава проиграла: и геополитически, и экономически, и идеологически.

Тем более, что следом за Организацией Варшавского Договора вскоре прекратил существование и сам Советский Союз – заодно с плановой экономикой и коммунистической моралью. Не успели люди мира вдоволь насладиться грёзами о "конце истории", как Холодная война возобновилась.

Аккурат в очередном марте – на сей раз 2014 года: Крым, Донбасс. (В августе 2008 года Запад, к сожалению, прозевал фальстарт). Всё вернулось: агрессия, противостояние, сдерживание, санкции, выдворения, бойкоты, пятые колонны, полезные идиоты, шпионы и далее по списку. Позиции РФ во Второй Холодной гораздо слабее, чем в Первой: нет ни стран-сателлитов, ни глобальной идейной базы (разве что борьба с гомосексуализмом?); об экономике и технологии я и не говорю. Шансов на победу тоже нет.

Отсюда простейший, но фундаментальный вопрос: НА ХР*НА КРЕМЛЮ БЫЛО ВТОРУЮ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ ЗАТЕВАТЬ?? (А то, что поджигателем выступила РФ, сомнений не вызывает). Любая война – это плохо, но, зная подлую и циничную человеческую породу, можно предположить, что у Второй Холодной есть какие-то бенефициары. Кому это выгодно? Вот возможные варианты.

1. Россия (страна и народ): катастрофически невыгодно! Падение уровня жизни, экономическая стагнация, гражданский раздрай, изоляция в "осаждённой крепости". Ассортимент исключительно для мазохистов!

2. Россия-элита (олигархат и высшее чиновничество): пересыхание иностранных инвестиций, затухание бизнеса, санкции. Плюс закрытые калиточки в американские колледжи, лондонские бутики и на Лазурный берег. Жить можно, но раньше было куда лучше.

3. Россия-силовики: наверное, статус новых "хозяев жизни" приносит моральное удовлетворение. Но на хлеб его не намажешь – бездонные закрома для воровства и мздоимства мельчают в силу общего обнищания, да и отдохнуть в "олл инклюзив" уже не получится.

4. Запад: одна нервотрёпка и убытки (кроме сферы ВПК). Как славно было в нулевые; как долго и старательно мы не обращали внимания и спускали русским с рук их грязные фокусы! У настоящих, без кавычек, русофобов, коих в мире не так уж много, имеется твёрдое убеждение, что все русские/россияне по своей имперской натуре –хамы, жлобы и агрессоры. И без того, чтобы задирать всех окрест они в принципе прожить не могут, даже если им самим же от этого хуже.

Я не разделяю подобную точку зрения. Поэтому вариантов ответа на вопрос "кому нужна эта война?" у меня осталось ровно два. Первый: она нужна лично Владимиру Путину – в силу, видимо, его ментальных и/или психических осложнений. (Об интересах государства или каких-либо ещё рациональных соображениях, включая пресловутое "цепляние за власть", речи, я думаю, не идёт).

Тогда непонятно одно: как мало-мальски разумные люди из его окружения – про народ я и не говорю – позволили отнюдь не выдающемуся лидеру принести в жертву своим маниакальным утехам всю страну?

Второй вариант: это выгодно Китаю. Несомненно, максимальное ослабление и распад России, превращение её, при любом "независимом" статусе де-юре, в сырьевую колонию – желанный и, при теперешнем течении дел, вполне реалистичный для Поднебесной исход Второй Холодной.

А Третью Китай уже будет вести с позиции силы, если она вообще понадобится. Обратите внимание: у двух последних сценариев напрашивается один занятный общий знаменатель: Владимир Путин, как (вольный или невольный) китайский агент.

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