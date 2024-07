Кремль усиливает контроль над населением России, под особым давлением мигранты – ISW

В России комитет госдумы по информполитике одобрил 29 июля поправки в закон "О связи", которые позволят диктатору Путину вводить ограничения на блогеров и мигрантов. В Кремле говорят, что это все в целях защиты "основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц", а также "обеспечения обороны и безопасности" страны.

На самом деле он усиливает свои намерения по кодификации желаемых поведенческих норм в РФ, пресекая нежелательное поведение в инфопространстве и мигрантских сообществах. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), отметив, что действующее российское законодательство наделяет этими полномочиями федеральные, а не исполнительные законы.

Одобренные поправки в "О связи" также предоставят российскому федеральному цензору Роскомнадзору право управлять сетями связи и удалять "запрещенную" информацию по требованию генпрокурора РФ и его замов.

"Если эти поправки будут одобрены госдумой в целом и затем приняты российским законодательным органом, они сделают главу РФ прямым арбитром того, какое поведение и идеалы разрешены и запрещены в российском информационном пространстве", – пишут в ISW.

По словам аналитиков, поправки создают условия для Кремля, чтобы усилить продолжающиеся репрессии против нежелательной риторики в российском инфопространстве. Вероятно, под видом неопределенных ярлыков, предназначенных для классификации сообществ или поведения, которые являются нежелательными и антироссийскими, как это происходит в настоящее время с российскими юридическими определениями экстремизма.

Комитет российской думы по информационной политике также поддержал недавно предложенную поправку, которая потребует от администраторов каналов с более чем 10 000 подписчиков в социальных сетях, включая YouTube, предоставлять свои персональные данные Роскомнадзору.

Кроме этого, усилия по подавлению информационного пространства Кремль начинает связывать с усилиями по контролю поведения мигрантов, устанавливая стандарт приемлемого поведения, который напрямую апеллирует к российским ультранационалистам. Так, глава Либерально-демократической партии РФ Леонид Слуцкий 29 июля предложил принять "Миграционный кодекс", обязывающий мигрантов интегрироваться в российские культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы.

Заместитель спикера госдумы Ирина Яровая заявила, что думская комиссия уже завершила разработку новых предложений по миграционной политике, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией и поддельными документами, и представила эти предложения в другие так называемые законодательные структуры РФ.

"Законопроект, который потребует деанонимизации каналов соцсетей с более чем 10 000 подписчиками, также содержит отдельное положение, которое ограничит возможность мигрантов приобретать свыше 10 SIM-карт на человека. Это ограничит возможность сообществ мигрантов получать номера телефонов, которые помогают нелегалам находить определенные рабочие места в РФ", – объяснили в ISW цели Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские власти вынуждают мигрантов идти на войну против Украины в рядах армии РФ. Из около 30 тысяч иностранцев, которые по меньшей мере до июня получили российские паспорта и не стали на воинский учет, в зону боевых действий Кремль отправил треть.

