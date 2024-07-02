Устроили 'преследование': разведка Британии рассказала, как в России заставляют мигрантов идти на войну против Украины

Российские власти вынуждают мигрантов идти на войну против Украины в рядах армии РФ. Из около 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российские паспорта и не вставших на военный учет, в зону боевых действий Москва отправила уже треть.

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В качестве "аргументов" для мигрантов отправляться на войну россияне прибегают к методу "кнута и пряника": одним обещают гражданство РФ, других шантажируют арестом по выдуманным обвинениям. Подробности сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Там напомнили, что 27 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Он похвастался, что российские власти идентифицировали 30 тыс. мигрантов, недавно ставших гражданами России и не состоящих на военном учете. Из них, по словам Бастрыкина, около 10 тысяч уже отправили в зону операции в Украине.

При этом Бастрыкин заверил, что эти мигранты якобы будут "копать окопы" и выполнять другие обязанности на тыловых участках.

Между тем независимые российские СМИ рассказывали, как именно российские власти "убеждают" иностранцев ехать воевать против Украины.

"Российские правоохранительные органы проводят кампанию правового преследования мигрантов, в частности из Средней Азии, с целью побуждать их вступить в Вооруженные силы России в обмен на гражданство или чтобы избежать ареста по выдуманным обвинениям. Вероятно, это еще один изобретательный способ усилить набор военных, одновременно пытаясь ограничить влияние на части российского населения, которые имеют большую политическую силу", – пояснили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что россияне не имеют успехов под Часовым Яром, но контролируют часть Красногоровки в Донецкой области.

Кроме того, в МО Британии рассказывали, чем занимается ЧВК "Вагнер" спустя год после бунта Пригожина.